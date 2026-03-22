La tenista mexicana Giuliana Olmos tuvo una participación breve en el Miami Open, al quedar eliminada desde la primera ronda.

En su debut dentro del certamen WTA 1000, Olmos formó dupla con la croata Darija Jurak, pero no lograron avanzar tras caer en sets corridos. Las estadounidenses Jennifer Brady y Caty McNally fueron quienes se llevaron la victoria y aseguraron su lugar en la siguiente fase.

Brady y McNally, que ingresaron al torneo mediante una invitación (wild card), se impusieron con parciales de 6-4 y 7-6 en un encuentro que duró una hora y 33 minutos.

Olmos, quien en 2021 alcanzó las semifinales del torneo, aspiraba al menos a repetir ese resultado en Florida, pero su camino terminó antes de lo esperado. Durante el partido, la mexicana y su compañera no supieron aprovechar tres oportunidades de quiebre, mientras que sus rivales concretaron la primera que tuvieron.

Las estadounidenses tomaron ventaja de 4-3 en el primer set y mantuvieron su servicio para quedarse con esa manga.

En el segundo parcial, Olmos y Jurak volvieron a ir abajo tras perder su saque para el 3-2, aunque reaccionaron de inmediato para empatar.

Incluso lograron adelantarse 5-3 con un rompimiento, pero sus oponentes respondieron, recuperaron el servicio y forzaron el desempate. En el tie break, el duelo se mantuvo parejo hasta el 2-2, pero a partir de ahí Brady y McNally encadenaron cinco puntos consecutivos para cerrar el partido.

De esta manera, Olmos, ubicada en el puesto 46 del ranking mundial de dobles y con antecedentes de llegar dos veces a la segunda ronda, se despidió tempranamente del torneo.

Ahora, el único representante mexicano con vida es Santiago González, quien debutará hoy en la rama de dobles junto al neerlandés David Pel, quienes enfrentarán al italiano Luciano Darderi y al brasileño Fernando Romboli. Agencias