En una noche para el olvido en el Estadio Jalisco, que registró una entrada pobre y un ambiente gélido, el Atlas y el Querétaro dividieron unidades tras un gris 0-0. El encuentro, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, careció de emociones, ritmo y profundidad, convirtiéndose en un trámite insufrible durante los 90 minutos para los pocos aficionados presentes .

Desde el silbatazo inicial, el partido se tornó tenso y sumamente aburrido. Los dirigidos por Diego Cocca simplemente nunca supieron cómo perforar a una defensa bien parada; se toparon con un muro albiazul que no ofreció concesiones. Durante el primer tiempo, las opciones en las áreas fueron prácticamente inexistentes, con un Atlas que tuvo la posesión, pero que careció de la imaginación necesaria para generar peligro real. Fue desesperante ver cómo los Zorros no pudieron imponer condiciones ante uno de los peores equipos del campeonato, evidenciando una crisis de ideas alarmante.

Para el segundo tiempo, el guion cambió ligeramente, pero no para beneficio de los locales . El Querétaro reaccionó y comenzó a jugar mejor, adelantando líneas y quitándole el balón a los rojinegros. Los Gallos Blancos bien pudieron ganar el juego en este lapso, aprovechando el desconcierto atlista; sin embargo, sus intentos resultaron estériles y no representaron una amenaza seria para la portería defendida por Camilo Vargas, quien fue un espectador más de la inoperancia ofensiva de ambos cuadros.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

La polémica y el drama llegaron para despertar a la tribuna en el último suspiro. Al minuto 90, estalló el júbilo cuando Eduardo Aguirre logró mandar el balón a las redes tras un rebote. No obstante, la alegría fue efímera: tras la revisión del cuerpo arbitral, se determinó que el capitán Aldo Rocha se encontraba en fuera de lugar, interfiriendo directamente en la jugada. El gol fue anulado legalmente, sellando el destino del encuentro.

Ante la desesperación porque su equipo no pudo perforar la cabaña del ex rojinegro José Hernández, la poca afición presente comenzó a emitir el grito homofóbico , aquel que tanto prohíbe la FIFA, aunque el silbante Luis Alfredo García hizo caso omiso.

Con este resultado, el Atlas llega a 18 puntos en el certamen, manteniéndose en la zona de clasificación, pero dejando serias dudas sobre su contundencia y capacidad de respuesta ante rivales que se encierran. Ahora, la Liga MX entrará en una pausa obligada por la Fecha FIFA, tiempo que Cocca deberá aprovechar para ajustar piezas. Los Zorros volverán a la acción hasta el próximo sábado 4 de abril, cuando visiten al León en busca de recuperar el terreno perdido.

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

ALINEACIONES

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

15. Paulo Ramírez

(59’ 251. L. Gamboa)

13. Gaddi Aguirre

21. Rodrigo Schlegel

28. Manuel Capasso

25. Jorge Rodríguez

MEDIOCAMPISTAS

27. Víctor Ríos

26. Aldo Rocha

11. Diego González

(84’ 199. S. Hernández)

DELANTEROS

58. Alfonso González

9. Agustín Rodríguez

(72’ 19. E. Aguirre)

D.T. Diego Cocca

QUERÉTARO

PORTERO

1. José Hernández

DEFENSAS

190. Juan Cázares

(62’ 23. J. Robles)

22. Bayron Duarte

9. Diego Reyes

2. Lucas Abascia

27. Daniel Parra

MEDIOCAMPISTAS

4. Carlo García

8. Bernardo Parra

7. Jhojan Palacios

(89’ 26. E. Pérez)

DELANTEROS

31. Ali Ávila

37. Mateo Coronel

(89’ 29. W. Madrid)

D.T. Esteban González

EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

SV