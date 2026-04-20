Chivas regresa a la Concacaf 2027 con la mira en recuperar protagonismo

El paso de las Chivas en la Liga de Campeones de la Concacaf es un reflejo de historia y protagonismo a lo largo del tiempo. Desde sus primeras participaciones, el conjunto rojiblanco dejó una huella imborrable al convertirse en el primer campeón del certamen , construyendo un legado que combina éxitos históricos, etapas de irregularidad y un resurgimiento destacado en la era moderna.

Ahora, tras su reciente victoria ante Puebla, el Guadalajara aseguró su clasificación a la edición 2027 de la Copa de Campeones de Concacaf. Este regreso representa una nueva oportunidad para que el equipo vuelva a competir al máximo nivel en la región y busque dejar atrás sus más recientes tropiezos internacionales, además de la oportunidad de clasificarse nuevamente al Mundial de Clubes.

A lo largo de su historia en el torneo, Chivas ha disputado alrededor de 12 ediciones . Sus primeras apariciones se dieron en la década de 1960, destacando especialmente en 1962, cuando se proclamó como el primer campeón del certamen, y en 1963, año en el que alcanzó el subcampeonato.

Posteriormente, el club volvió a competir en distintas etapas, incluyendo su regreso en la era moderna con participaciones en 2007, 2010-11, 2012-13, 2017 y 2018, siendo esta última su actuación más exitosa en tiempos recientes al conquistar su segundo título. A esto se suman sus participaciones en 2024 y 2025, donde fue eliminado en las primeras rondas.

En 2007, tras conquistar su décimo título de liga, el equipo dirigido por José Manuel “Chepo” de la Torre protagonizó una destacada actuación en Concacaf, alcanzando la final frente al Pachuca. Luego de empatar 2-2 en el marcador global, el conjunto hidalguense se impuso en la tanda de penales, dejando a Chivas con el subcampeonato.

Sin embargo, la participación más memorable llegó en 2018 . En esa edición, el Guadalajara avanzó con autoridad tras eliminar a Cibao FC, Seattle Sounders y New York Red Bulls, lo que le permitió instalarse en la final ante Toronto. Tras un empate 3-3 en el global, el título se definió en penales, donde el equipo dirigido por Matías Almeyda se consagró campeón, rompiendo una sequía de más de cinco décadas sin títulos internacionales.

En sus participaciones más recientes, el panorama ha sido distinto. Chivas fue eliminado por Club América en las ediciones de 2024 y 2025 , con marcadores globales de 5-3 y 4-1, respectivamente, sin lograr avanzar más allá de las primeras rondas.

En total, el Guadalajara ha disputado tres finales en la historia del torneo, con un saldo de dos campeonatos y un subcampeonato. De cara a su regreso en 2027, el conjunto rojiblanco buscará apoyarse en su historia y en su plantel actual para volver a ser protagonista y aspirar a incrementar su palmarés en el certamen más importante de la región.

SV