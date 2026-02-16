Raúl “Tala” Rangel vive uno de los mejores momentos de su carrera y se ha convertido en un pilar bajo los tres postes del Club Deportivo Guadalajara. Su crecimiento en seguridad, liderazgo y toma de decisiones lo ha colocado no solo como referente en su club, sino también como un serio candidato para pelear la titularidad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Su evolución ha sido evidente: mayor seguridad en el juego aéreo, mejor toma de decisiones en salidas y una comunicación constante con su línea defensiva. A esto se suma una confianza que transmite serenidad en los partidos de alta presión. Jornada tras jornada, Rangel ha respondido con números que respaldan su crecimiento y lo colocan entre los porteros más destacados del torneo .

Este nivel no pasa desapercibido en el entorno nacional. En un proceso que apunta hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, su nombre comienza a ganar fuerza como una alternativa real para defender el arco de la Selección Mexicana de Fútbol. La competencia interna es fuerte, pero el momento futbolístico del ‘Tala’ lo perfila como uno de los principales candidatos.

En el presente torneo, el arquero de Chivas registra 13 intervenciones exitosas, ubicándose en el segundo lugar de la Liga MX en este rubro. Además, suma 28 despejes de mano a destino, siendo el número uno del campeonato en esta estadística.

Ha mantenido su arco en cero en el 50 por ciento de los partidos , lo que lo posiciona tercero en la liga en porcentaje de encuentros sin recibir gol. De igual manera, ha disputado 540 minutos en la temporada, periodo en el que ha recibido cuatro goles a partir de 16 disparos a portería (12 atajadas), lo que equivale a un gol encajado cada cuatro remates al arco y una efectividad de atajadas del 75 por ciento.

En el juego aéreo ha intervenido en 14 acciones, con 11 exitosas y tres fallidas, alcanzando una efectividad cercana al 79 por ciento por alto. En duelos individuales suma 13 enfrentamientos directos, consolidando su presencia en situaciones de uno contra uno.

En el presente de la Selección Mexicana de Fútbol, Javier Aguirre ha optado por Rangel en cuatro de los últimos cinco encuentros disputados por el equipo tricolor, cifra que refleja el respaldo del cuerpo técnico hacia el arquero rojiblanco en esta etapa del proceso.

La continuidad de Rangel no es casualidad, ya que su desempeño con Chivas en la Liga MX ha sido uno de los factores que más peso han tenido para consolidarlo como una opción sólida en el arco nacional. Su capacidad de liderazgo, buen juego aéreo y rapidez de reflejos han sido aspectos destacados por el cuerpo técnico , elementos que han resultado determinantes para mantenerlo como titular.

Datos del torneo

Rendimiento en liga

Intervenciones exitosas: 13 (2° lugar en la liga)

Despejes de mano a destino: 28 (1° lugar en la liga)

Porterías en cero: 50% de los partidos (3° en la liga)

Goles recibidos (ranking liga): 3 (5° entre porteros con menos goles encajados)

Actividad de temporada

Minutos disputados: 540

Disparos a portería recibidos: 16

Goles recibidos: 4

Atajadas: 12

Efectividad de atajadas: 75%

Promedio: 1 gol cada 4 disparos

Juego aéreo

Intervenciones totales: 14

Exitosas: 11

Fallidas: 3

Efectividad aérea: 79%

SV