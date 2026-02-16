Así se veían de jóvenes el Perro Bermúdez y David Medrano; comparten foto inédita

El periodismo deportivo en México no se entendería sin la pasión, el estilo y la voz inconfundible de dos figuras que marcaron época frente al micrófono, David Medrano y Enrique “El Perro” Bermúdez.

Con trayectorias consolidadas en televisión y radio, ambos han sido testigos privilegiados de mundiales, finales históricas y momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de la afición.

Esta lunes, Medrano sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía del recuerdo junto a Bermúdez, tomada cuando ambos eran jóvenes y daban sus primeros pasos en los medios de comunicación.

La imagen muestra a los dos comunicadores abrazados junto con otros de sus compañeros de profesión, Sergio Alberto Gómez y Octavio Hernández.

“YA LLOVIO. Con Enrique Bermudez, Sergio Alberto Gómez y Octavio Hernández hace 40 años”, escribió Medrano en un post en su cuenta de X.

En la instantánea se aprecia a un joven Enrique Bermúdez, años antes de convertirse en una de las voces más reconocidas del futbol internacional, y a un entusiasta David Medrano, quien con el tiempo consolidaría su estilo directo y crítico en el análisis deportivo.

La publicación no tardó en generar reacciones entre colegas y seguidores, quienes destacaron la trayectoria y permanencia de ambos en un medio tan competitivo.

Bermúdez alcanzó fama internacional por su particular forma de narrar los partidos, especialmente en transmisiones de la selección mexicana y de la Liga MX, mientras que Medrano se posicionó como una referencia en la información y el análisis, participando en distintas plataformas deportivas de alcance nacional.

MF