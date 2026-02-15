Puebla vs Pumas (2-3)

Pumas logró una remontada agónica como visitante al imponerse 2-3 sobre Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que alivió la presión tras su reciente eliminación en la Concacaf Champions Cup. Aunque el conjunto local dominaba y ganaba 2-0, el equipo dirigido por Efraín Juárez reaccionó con carácter y, gracias a las anotaciones de Memo Martínez, Robert Morales y Juninho, consumó la voltereta para quedarse con los tres puntos.

Toluca vs Xolos (1-0)

Toluca retomó la senda del triunfo al imponerse 1-0 a Tijuana y mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la Liga MX. Pese a las ausencias de Alexis Vega y Nicolás Castro, que limitaron su poder ofensivo, el vigente bicampeón encontró la diferencia al minuto 21 con un tanto de Paulinho, tras una destacada acción por la izquierda de Marcel Ruíz. Aunque el delantero volvió a marcar en un par de ocasiones, el fuera de lugar invalidó sus anotaciones. En el cierre, Xolos buscó el empate con un disparo lejano de Kevin Castañeda, pero los escarlatas controlaron el tramo final y sellaron su primera victoria desde la Jornada 2.

Atlético San Luis vs Querétaro (3-0)

Atlético de San Luis se adueñó del Clásico de la 57 al derrotar 3-0 a Querétaro en la Jornada 6 del Clausura 2026, resultado que lo acerca gradualmente a los puestos de Liguilla. El conjunto potosino dominó de principio a fin y, aunque los Gallos Blancos intentaron reaccionar, se toparon con una sólida actuación del guardameta Andrés Sánchez. Joao Pedro, Jesús Medina y Miguel García firmaron los tantos que sellaron una victoria contundente para los tuneros ante su acérrimo rival.

Pachuca vs Atlas (3-1)

Pachuca se impuso con autoridad 3-1 a Atlas en el Estadio Hidalgo durante la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. Los Tuzos marcaron diferencia desde el primer tiempo con goles de Oussama Idrissi, tras un error de Camilo Vargas, y Brian García, luego de una jugada colectiva encabezada nuevamente por el atacante marroquí. Aunque Atlas recortó distancias al 60’ con un penal convertido por Alfonso González, la reacción local fue inmediata y Salomón Rondón selló el triunfo al 66’, confirmando un desempeño sólido del conjunto hidalguense.

Monterrey vs León (1-0)

Monterrey cumplió con lo indispensable para vencer 1-0 a León en la Jornada 6 del Clausura 2026 y alcanzar 10 puntos en la tabla general. Aunque el conjunto regiomontano no ofreció su mejor versión y generó escasas oportunidades, encontró la diferencia al minuto 23 con un cabezazo de Sergio Canales tras un centro desde la derecha. León también dispuso de opciones claras, pero careció de contundencia, en un duelo de trámite discreto que terminó por asegurar la victoria local.

Juárez vs Necaxa (1-2)

Juárez cayó 2-1 ante Necaxa en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un duelo que se definió por errores puntuales. Los Bravos se adelantaron al minuto 40 con un tanto de Ricardinho, quien aprovechó un servicio de Denzell García, y parecían tener controlado el encuentro. Sin embargo, tres minutos después, Julián Carranza igualó el marcador tras una desatención defensiva. En la recta final, cuando el empate parecía definitivo, otra falla en zona baja permitió que Javier Ruiz marcara al 88’ y sellara la remontada de los Rayos.

Chivas vs América (1-0)

El Guadalajara mantuvo su paso perfecto al imponerse 1-0 a Club América en el duelo más esperado de la fase regular. El equipo dirigido por Gabriel Milito arrancó con presión alta y generó peligro temprano, pero fue hasta el 41’ cuando encontró la diferencia: tras un córner cobrado por Efraín Álvarez, Diego Campillo desvió en el primer poste y Armando González definió en el segundo para marcar el único tanto. En el complemento, el Rebaño administró la ventaja con orden defensivo y limitó las opciones azulcremas, asegurando el triunfo y consolidando su liderato en el torneo.

Cruz Azul vs Tigres (2-1)

Cruz Azul se impuso 2-1 a Tigres UANL en el Estadio Cuauhtémoc y se colocó segundo del Clausura 2026 tras seis jornadas. Luego de un primer tiempo con intervenciones destacadas de Nahuel Guzmán y Andrés Gudiño, el encuentro se resolvió en el complemento: al 56’, un autogol de Joaquim adelantó a La Máquina y, tres minutos después, Nicolás Ibáñez aprovechó un rebote para marcar el 2-0 ante su exequipo. Ángel Correa descontó al 70’, pero los cementeros administraron la ventaja en el tramo final para asegurar tres puntos clave.

Santos vs Mazatlán (1-2)

En el duelo por evitar el último lugar de la Liga MX, Mazatlán logró su primera victoria del Clausura 2026 al imponerse 1-2 a Santos en el TSM de Torreón, resultado que le permitió abandonar el fondo de la tabla y romper una sequía de más de un año sin triunfos. Aunque Lucas Di Yorio adelantó a Santos, Mauro Zaleta cambió el rumbo del partido en el segundo tiempo: primero generó el empate de Facundo Almada y después marcó el tanto de la remontada, un doblete que también significó el regreso al triunfo en Primera División para el técnico Sergio Bueno tras casi diez años. El resultado evidenció el bajo nivel de Santos y dio un respiro anímico a un Mazatlán que desaparecerá al término del Clausura 2026 para ceder su lugar al Atlante.

Así queda la tabla de goleo tras la Jornada 6

Posición Equipo Puntos 1 Chivas 18 2 Cruz Azul 13 3 Pumas 12 4 Toluca 12 5 Pachuca 11 6 Monterrey 10 7 Tigres 10 8 Atlas 10 9 Necaxa 9 10 América 8 11 San Luis 7 12 Xolos 7 13 Puebla 5 14 Querétaro 5 15 Juárez 4 16 León 4 17 Mazatlán 3 18 Santos 1

SV