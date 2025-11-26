Chivas quiere volver a imponerse a Cruz Azul en otro capítulo de Liguilla

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en Liguilla por cuarta ocasión en su historia dentro de los Torneos Cortos. El duelo entre Rojiblancos y Cementeros llega con altas expectativas debido al buen momento que atraviesan ambas escuadras y al historial de series intensas que han protagonizado a lo largo de los años.

Además del atractivo deportivo, este cruce marcará un nuevo capítulo en la rivalidad entre Gabriel Milito y Nicolás Larcamón, dos entrenadores con amplia experiencia internacional que se volverán a encontrar ahora en la Liguilla del fútbol mexicano.

Antecedentes en Liguilla

El primer enfrentamiento entre ambos en fase final tuvo lugar en los Cuartos de Final del Verano de 1999, donde Cruz Azul obtuvo su única serie ganada ante el Rebaño. La Máquina venció 1-2 en el Jalisco en la ida y, pese a los dos goles de Luis García en la vuelta, un tanto de Juan Reynoso selló el empate 2-2 y el global 4-3, que les dio el pase a las Semifinales.

Uno de los capítulos más memorables ocurrió en el Clausura 2003. Cruz Azul ganó 4-1 en la ida, en el Estadio Azul, pero Chivas logró una histórica remontada al imponerse 4-1 en el Jalisco. Con el global 5-5, el Guadalajara avanzó por mejor posición en la tabla.

El cruce más reciente ocurrió en el Apertura 2006, torneo que Chivas terminaría coronando con su undécimo título. El Rebaño Sagrado eliminó al líder Cruz Azul con un 2-0 en la ida y un empate 2-2 en la vuelta. El marcador global de 4-2 les abrió el camino rumbo al campeonato.

En total, Chivas ha ganado dos de las tres series disputadas, mientras que Cruz Azul solo ha avanzado en una, dejando un historial favorable para el conjunto tapatío.

Milito vs. Larcamón: una rivalidad internacional

Gabriel Milito y Nicolás Larcamón también protagonizan un duelo particular. Ambos técnicos suman dos victorias cada uno y un empate en su historial, lo que convierte su enfrentamiento en un duelo parejo.

Su primer cruce ocurrió en el Torneo de Transición de 2017 en Chile, donde Larcamón, dirigiendo a Antofagasta, consiguió el triunfo al vencer 2-0 al O'Higgins de Milito. En 2018, volvieron a encontrarse, y Milito se impuso 1-2 cuando dirigía a O'Higgins frente a Huachipato.

La rivalidad se trasladó a Brasil en la final del Campeonato Mineiro 2024. Tras empatar 2-2 en la ida, el Atlético Mineiro de Milito venció 1-3 al Cruzeiro de Larcamón en la vuelta, evitando que su rival levantara el título estadual.

La última vez que se vieron las caras fue en México, en la jornada 7 del Apertura 2025. En esa ocasión, el Cruz Azul de Larcamón derrotó 2-1 a Chivas, cortando su racha negativa ante Milito y añadiendo un nuevo capítulo a una rivalidad que ya abarca tres países.

