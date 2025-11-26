Mediante un breve comunicado, el equipo del Necaxa de la Liga MX anunció hoy, miércoles 26 de noviembre, que Fernando Gago y su equipo técnico dejan de formar parte de la institución.

Además, el comunicado de redes sociales señala que la directiva ya está trabajando para definir al entrenador que liderará al equipo en el próximo Torneo Clausura 2026, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto.

El mal torneo de Necaxa bajo el mando de Fernando Gago

Desde hace varias semanas se rumoraba que el argentino Fernando Gago dejaría de ser el DT del Necaxa, luego de no haber podido llevar a los Rayos al menos al Play-In del actual Apertura 2025.

Sin embargo, fue hasta hoy día 26 que el equipo de Aguascalientes oficializó la salida del técnico. Bajo su gestión en el torneo que está por iniciar su fase final, los Rayos terminaron en la posición 13 con 17 puntos, 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Fernando Gago regresó al futbol mexicano para dirigir a Necaxa tras su bochornosa salida de Chivas. La vuelta del entrenador a México provocó reacciones de todo tipo, pero una vez más su momento en la Liga MX ha llegado a su fin tras apenas medio año en Aguascalientes.

Su polémica salida de Chivas

Por algunas semanas se especuló en medios sobre la salida de Fernando Gago del banquillo de Chivas, especialmente tras haber perdido el clásico nacional contra América en el Torneo Apertura 2024, hace apenas un año. Sin embargo, en el técnico argentino negó su salida del club tapatío y rechazó estar en pláticas con Boca Juniors.

Al final pareció que el acuerdo ya estaba apalabrado y solo hacía falta ejecutar definitivamente la salida del Rebaño. Aunque el contrato del argentino finalizaba hasta el mes de diciembre, gracias a uno de los incisos que se estipularon en él se abrió la posibilidad de terminar la relación del técnico con el club por una "módica" cantidad, por lo que irse al final no fue problema y sucedió apenas unos días después de sus declaraciones.

El exjugador del Real Madrid fue duramente criticado por los aficionados del Rebaño tras "dejar tirado" al equipo. No obstante, las críticas no le afectaron. Después de un pésimo paso por Boca Juniors, Necaxa lo contrató, aunque meses después terminó despidiéndolo tras una etapa sin trascendencia.

