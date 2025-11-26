La noche en el estadio Panamericano volvió a tornarse complicada para los Charros de Jalisco, que sumaron una derrota más ante los Caballeros Águila de Mexicali, esta vez por 9-2, en un duelo marcado por una floja actuación del relevo jalisciense y por la pobre entrada registrada en las tribunas. Con el resultado, los fronterizos aseguraron la serie, a falta del juego de este jueves.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los locales. En la primera entrada, Phillip Evans conectó un sencillo productor para impulsar a Cade Gotta y Estevan Florial, adelantando a Mexicali 2–0 y golpeando de inmediato la confianza del abridor Ronald Medrano. La presión continuó en el segundo inning, cuando un rodado de Gotta permitió la anotación de Norberto Obeso y un elevado de sacrificio de Florial puso el marcador 4–0.

Jalisco reaccionó en el cierre del tercer episodio con su único destello ofensivo de la noche: Mateo Gil conectó una línea al derecho que impulsó a Daniel Castro y Michael Wielansky para acercar 4–2 a los albiazules. Parecía que Charros encontraba vida, pero el gusto duró poco.

El golpe definitivo llegó en la cuarta entrada. Medrano, ya con señales de desgaste, permitió un jonrón de tres carreras de Evans, su tercero de la temporada, que estiró la ventaja a 7–2. El abridor jalisciense dejó la loma con números complicados: cuatro entradas, ocho hits, tres bases por bolas y siete carreras limpias. Pero no fue el único en sufrir.

El relevo de Charros volvió a quedar a deber, incapaz de frenar la inercia cachanilla. En la quinta entrada permitieron una carrera más tras un error defensivo, y en la novena, con el juego prácticamente decidido, Florial conectó un sencillo productor que selló el 9–2. La falta de control, la poca contundencia en los pitcheos y la incapacidad para detener los rallies fueron determinantes en una noche que evidenció la fragilidad del bullpen jalisciense.

Mexicali, por su parte, lució sólido con 14 hits totales y un buen trabajo del abridor César Vargas, quien contuvo a la ofensiva tapatía durante cinco capítulos para apuntarse la victoria.

Este jueves, Charros intentará evitar la barrida a las 19:30 horas. Alemao Hernández abrirá por Jalisco ante CJ Van Eyk. Mateo Gil firmará autógrafos desde las 17:30 horas.

