Tijuana sorprende con la millonaria cifra que pediría por Gilberto Mora

Gilberto Mora se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del futbol mexicano en 2025. Con apenas 17 años, la joven figura de los Xolos de Tijuana ha conquistado tanto a la afición como a los expertos, quienes lo ven como uno de los talentos más prometedores del país.

El atacante, mundialista Sub-20 y campeón de la Copa Oro bajo la dirección de Javier Aguirre, ha llamado la atención dentro y fuera de México. Su talento y madurez futbolística lo han posicionado como el próximo gran prospecto nacional rumbo al fútbol europeo.

El propio Mora ha expresado su deseo de dar el salto al Viejo Continente lo antes posible, un sueño que podría cumplirse en los próximos años. Representado por la reconocida agente Rafaela Pimienta, el joven jugador ya figura en la agenda de varios clubes internacionales interesados en ficharlo.

Con la mirada puesta en el Mundial de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, Tijuana busca asegurar el futuro de su joya.

Según información de Alejandro de la Rosa, analista de Televisa, el club fronterizo habría tasado a Mora en alrededor de 30 millones de dólares, además de establecer una cláusula que le permitiría conservar un porcentaje de una futura venta.

MF