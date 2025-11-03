La Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya tiene definidos sus enfrentamientos de Cuartos de Final, con duelos que prometen intensidad, emoción y muchas historias por contar. Ocho equipos se mantienen con vida en la pelea por el título: Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas, Rayadas, Cruz Azul y Juárez.

Cruz Azul abrirá la acción ante Pachuca, en una serie que pondrá frente a frente a dos equipos con estilos contrastantes. Las cementeras llegan tras un cierre sólido y con la ilusión de seguir haciendo historia, mientras que las Tuzas buscarán aprovechar su experiencia en Liguillas para mantener viva su aspiración al campeonato.

Otro de los duelos más llamativos será el que enfrente a Juárez con Tigres, una eliminatoria que mide a una de las revelaciones del torneo ante el equipo más dominante en la historia del futbol femenil mexicano. Las Bravas intentarán frenar la poderosa ofensiva felina, que una vez más parte como favorita para levantar el trofeo.

Por su parte, Rayadas y América protagonizarán una serie de alto calibre. Ambas escuadras cuentan con plantillas repletas de talento y experiencia, por lo que se espera un enfrentamiento cerrado, con tintes de clásico moderno entre dos de las instituciones más competitivas del país.

Finalmente, Chivas se enfrentará a Toluca en una llave que promete ser una de las más equilibradas. El conjunto rojiblanco buscará imponer su jerarquía y regularidad en Liguillas, mientras que las escarlatas llegan motivadas tras firmar su mejor torneo en la historia, con el objetivo de dar la sorpresa y consolidarse como la gran revelación del semestre.

Horarios de Cuartos de Final

Partidos de Ida

Miércoles 5 de noviembre

Cruz Azul vs Pachuca | Estadio Olímpico Universitario | 18:00 horas

Jueves 6 de noviembre

Juárez vs Tigres | Estadio O. Benito Juárez | 18:30 horas

Rayadas vs América | Estadio BBVA | 19:15 horas

Chivas vs Toluca | Estadio AKRON | 21:00 horas

Partidos de Vuelta

Sábado 8 de noviembre

Pachuca vs Cruz Azul | Estadio Hidalgo | 21:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Tigres vs Juárez | Estadio Universitario | 17:00 horas

América vs Rayadas | Estadio Ciudad de los Deportes | 19:15 horas

Toluca vs Chivas | Estadio Nemesio Diez | 21:15 horas

