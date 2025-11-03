Reportan muerte de Carlos Hurtado, polémico promotor en la Liga MX

Diversos medios reportaron este lunes el fallecimiento de Carlos Hurtado, promotor mexicano que tuvo presencia en distintos clubes del fútbol nacional durante las décadas de los años 80, 90 y los primeros años del siglo XXI.

Apodado “El Señor de Miami”, por la ciudad donde residía, Hurtado fue señalado por su cercanía con Cruz Azul, particularmente en la etapa de Guillermo Álvarez Cuevas, actualmente detenido. En aquel periodo, la directiva del club lo consideró parte del grupo que conformó el plantel campeón del torneo Invierno 1997, cuando el equipo superó a León con el gol de oro de Carlos Hermosillo.

Durante su trayectoria, se le relacionó con entrenadores como Manuel Lapuente, Raúl Arias, Mario Carrillo y Luis Fernando Tena, quienes habrían mantenido distintos vínculos profesionales con él.

Su única aparición en medios de comunicación se registró en la década de los 90, cuando fue entrevistado por José Ramón Fernández en el programa En Caliente, una de las pocas ocasiones en que habló públicamente sobre su trabajo como representante.

Con el paso de los años, surgieron diversas versiones sobre su influencia en decisiones deportivas. Carlos Hermosillo declaró que Hurtado intervino en su salida de Cruz Azul, mientras que Mario Carrillo aseguró que, en una negociación con América, el sueldo sería cubierto por el propio promotor y no por el club.

MF