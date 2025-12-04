Bravos de Juárez presentan a su nuevo técnico

A escasos días de haber quedados eliminados del Apertura 2025 y de que Martín Varini no continuara al frente del equipo, los Bravos de Juárez presentaron a su nuevo entrenador que se encargará de los trabajos de pretemporada rumbo al Clausura 2026 con la ilusión de replicar, e incluso, superar lo realizado en este torneo donde se clasificaron por primera vez en su historia a una Liguilla.

A través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, los fronterizos informaron que el portugués Pedro Caixinha será quien lidere el nuevo proyecto deportivo a partir de la próxima campaña y durante los siguientes dos años.

“El entrenador portugués llega al club para aportar su experiencia, liderazgo y su mentalidad ganadora junto con su cuerpo técnico, que es conformado por José Pratas y Pedro Malta como asistentes técnicos, Guilherme Gomes como preparador físico y José Belman como entrenador de porteros”, se pudo leer en el comunicado.

Caixinha regresa al futbol mexicano después de dirigir a los Santos de Brasil de Neymar Jr., su estadía con el equipo sudamericano sucedió de enero a abril del año en curso y dirigió 17 partidos en los que registró siete derrotas, seis victorias y cuatro empates.

El entrenador europeo puede presumir múltiples títulos en Liga MX, ya que ganó la liga, un Campeón de Campeones y una Copa MX con Santos. Además, de otra Copa MX y una Supercopa MX con Cruz Azul.

Fuera del país mexicano, Caixinha también ha dirigido al UD Leira de la segunda división de Portugal, Talleres de Córdoba en Argentina, Rangers de Escocia, Al Shabab de Arabia Saudita y Red Bull Bragantino de Brasil.

�� ¡MR. CAIXINHA YA ES BRAVO!



�� Más información en el siguiente enlace: https://t.co/aKvE0NOqMw pic.twitter.com/6ifp2mYpq8 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) December 4, 2025

SV