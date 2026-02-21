El arranque perfecto de Chivas en el torneo no ha generado exceso de confianza en el plantel. Para el defensor Diego Campillo, los triunfos consecutivos son un reflejo del esfuerzo del equipo, pero el objetivo sigue siendo claro: levantar la copa.

"Pues yo creo que lo tenemos muy claro: no se ha ganado nada hasta el día que levantemos la copa; ahí sí vamos a festejar. Pero sabemos que estos son síntomas de que están cambiando las cosas, de que se están haciendo diferentes, porque no es casualidad que de los últimos partidos de temporada regular, de los ocho del torneo pasado, ganamos siete, y en este llevamos seis de seis, no es casualidad, no es que haya llegado un golpe de suerte y de repente ganaste tantos partidos", afirmó en entrevista para Chivas TV.

El defensa explicó que la racha de seis victorias consecutivas demuestra que el equipo está haciendo bien las cosas y avanzando en la dirección correcta hacia el campeonato.

"Es una señal de que estamos haciendo las cosas bien y eso te va a llevar al campeonato. Todavía no podemos festejar y lo tenemos claro; no creemos que con seis triunfos ya estamos del otro lado o para relajarnos, claro que no, y lo sabe el grupo, lo sabe Gaby, lo sabemos todos. Es simplemente ver que estamos haciendo bien las cosas y eso nos motiva a seguir por el mismo camino", agregó.

De cara al siguiente compromiso, Campillo reiteró que todos los partidos de la Liga MX se viven como finales, recordando que en el torneo anterior dejaron escapar puntos importantes.

"Como lo dije la semana pasada, sabemos que es otro partido bravo. Tomamos todos los partidos como si fueran una final, porque al final eso son. El torneo pasado nos faltaron puntos para estar más arriba en la tabla. En este lo empezamos muy bien y sabemos que cualquier punto que se nos escape, cualquier empate, es perder unidades y se va a ver al final en la tabla", concluyó.

