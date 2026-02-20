La Jornada 7 (J7) trae cinco partidos este fin de semana, pero entre estos destaca uno que se antoja emocionante, pues Cruz Azul recibe a Chivas en un duelo que involucra al líder y sublíder del Clausura 2026. El rebaño visita a uno de sus perseguidores inmediatos en un encuentro que puede ajustar la parte alta de la clasificación. Por si no te lo quieres perder, te decimos a qué hora inicia y dónde verlo EN VIVO.

Chivas llega como líder del torneo con paso perfecto: seis victorias en seis partidos, 18 puntos y un balance de 11 goles a favor por cuatro en contra. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha mostrado solidez en todas sus líneas y atraviesa uno de sus mejores inicios en torneos recientes.

Cruz Azul, por su parte, se ubica en la segunda posición con 13 unidades, resultado de cuatro triunfos, un empate y una derrota. La Máquina ha sido competitiva en ataque, también con 11 goles anotados, aunque ha permitido siete, aspecto que buscará ajustar ante un rival que no ha cedido terreno en el campeonato.

El enfrentamiento representa una oportunidad directa para que el conjunto celeste reduzca la distancia en la tabla o para que el Guadalajara amplíe su ventaja en la cima.

Dónde ver EN VIVO el partido Cruz Azul vs Chivas de la J7 - Liga MX

Este sábado 21 de febrero, Cruz Azul recibirá a Chivas en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, dentro de la actividad de la J7 del Clausura 2026. El partido está programado para las 21:05 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en televisión abierta, de paga y streaming.

Fecha y hora: Sábado 21 de febrero, 21:05 horas

Sábado 21 de febrero, 21:05 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión: TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF