La parte media alta de la Tabla General entra en juego este domingo cuando Pumas reciba a Monterrey en la Jornada 7 (J7) del Clausura 2026. Ambos equipos llegan separados por pocos puntos y con la posibilidad de asentarse entre los protagonistas del torneo. Aquí te decimos a qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Pumas suma 12 unidades tras seis jornadas, con tres victorias y tres empates que lo mantienen invicto en el campeonato. El conjunto universitario ha mostrado contundencia ofensiva con 12 goles anotados, aunque también ha permitido seis, números que reflejan un equipo que apuesta por el ataque.

Mientras tanto, Monterrey acumula 10 puntos producto de tres triunfos, un empate y dos derrotas. Los Rayados han sido competitivos, con 10 goles a favor y cinco en contra, cifras que los colocan en la pelea por los primeros puestos.

Dónde ver EN VIVO el partido Pumas vs Monterrey de la J7 - Liga MX

Este domingo 22 de febrero, Pumas recibirá a Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario en la Ciudad de México, en el penúltimo encuentro de la J7 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por televisión abierta y de paga.

Fecha y hora: Domingo 22 de febrero, 17:00 horas

Domingo 22 de febrero, 17:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

