El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, envió un mensaje de respaldo total a Armando ‘Hormiga’ González, luego de dos partidos sin poder hacerse presente en el marcador, dejando claro que mantiene plena confianza en su capacidad goleadora.

El estratega rojiblanco destacó el rendimiento que ha mostrado el atacante a lo largo del torneo , restando importancia a la reciente sequía y subrayando su aporte constante dentro del funcionamiento del equipo.

“‘Hormiga’ viene haciendo las cosas muy bien, y todos lo sabemos. La cantidad de goles que ha marcado es realmente importante. Hoy no pudo convertir, ni tampoco en el partido anterior, pero siempre está presente y genera oportunidades. Yo sigo confiando plenamente en su capacidad goleadora, porque el equipo necesita de sus goles. Está tranquilo, como debe ser; lo último que necesitamos es que se inquiete por dos partidos sin anotar. Es un delantero implacable y va a volver a marcar”, afirmó.

Milito incluso proyectó que el delantero retomará el gol sin importar el escenario en el que le toque participar, ya sea con el club o en una posible convocatoria: “Ya sea con nosotros o con la selección, donde le toque jugar va a tener oportunidades, y a partir de ellas, seguramente hará goles. En el área tiene un instinto diferente”, añadió.

Abre la puerta a las rotaciones

Por otro lado, el entrenador abrió la puerta a posibles rotaciones en su plantel de cara al próximo compromiso a media semana frente a Necaxa , donde Chivas jugará en condición de visitante.

“Todavía no sabemos con qué equipo vamos a iniciar el partido entre semana como visitantes ante Necaxa; tomaremos la decisión en los próximos días. Lo que sí tenía claro es que le venía bien disputar a Whalley los noventa minutos, y lo hizo bien. Lo vamos a necesitar en los playoffs, así que era importante que sumara ritmo. En ese sentido estoy muy tranquilo: es un gran arquero”, comentó.

Finalmente, Milito reconoció la dificultad que implica competir por la titularidad en la portería, destacando también el nivel del arquero titular, conocido como “Tala”.

“Quizá se le ha visto poco, pero es una posición muy particular, donde generalmente juega solo uno, y además contamos con un guardameta extraordinario como ‘Tala’. Eso hace más difícil tener minutos, a diferencia de otras posiciones. Aun así, necesitamos que siga jugando, porque lo vamos a requerir pronto”, concluyó.

SV