Así fue el último juego que Miguel Herrera dirigió al Atlante hace 15 años

En los últimos días, la noticia de que Miguel Herrera, conocido popularmente como "El Piojo", regresará a los banquillos de la dirección técnica , específicamente con los Potros de Hierro del Atlante, y esto ha generado revuelo.

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Este anhelo cobra mayor relevancia al saber que el Atlante regresará oficialmente a la primera división del fútbol mexicano a partir del Apertura 2026 . Ante este panorama, es inevitable mirar hacia atrás y recordar la última etapa de Herrera al frente del equipo azulgrana en la máxima categoría del balompié nacional.

Miguel Herrera y el Atlante: Recordando su última etapa en Primera División

La última vez que Miguel Herrera dirigió al Atlante en primera división fue entre el 23 de noviembre de 2010 y el 15 de noviembre de 2011. Durante este periodo, "El Piojo" estuvo al mando en 36 partidos oficiales de la Liga MX.

Su balance fue de 13 victorias, 8 empates y 15 derrotas, lo que se tradujo en una efectividad del 43.52%. Fue un ciclo de claroscuros para el equipo, que mostró momentos de competitividad, pero careció de la regularidad necesaria para consolidarse en la parte alta de la tabla.

El punto más alto de esta etapa se alcanzó en el Clausura 2011, torneo en el que el Atlante logró terminar en el cuarto lugar de la fase regular, asegurando así su pase a la Liguilla. Sin embargo, su camino en la postemporada fue corto , ya que fueron eliminados en los cuartos de final por el Cruz Azul.

El último torneo de Herrera con Atlante: Un Apertura 2011 sin Liguilla

En contraste, el Apertura 2011 marcó el último torneo de Miguel Herrera como director técnico del Atlante. Este fue un periodo más complejo para el equipo, que no logró clasificar a la fase final . Aunque el contexto proporcionado no detalla el resultado específico del último partido dirigido por Herrera, sí nos permite ubicar temporalmente este evento.

Es importante destacar que, dos años después de la salida de Herrera, el Atlante enfrentaría una de sus etapas más difíciles. El equipo se hundió en torneos donde no lograba sumar puntos, lo que provocó su caída en la tabla porcentual y, finalmente, consumó su descenso en el año 2014 .

La posible vuelta de Miguel Herrera al Atlante, ahora con el equipo de regreso en primera división, evoca recuerdos de una etapa que, si bien tuvo sus altibajos, también mostró destellos de un equipo competitivo.

La expectativa por ver si "El Piojo" puede replicar o superar sus logros anteriores es alta, especialmente considerando el camino que el Atlante ha recorrido desde su última dirección.

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