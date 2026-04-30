Los Knicks de Nueva York se encargaron de que la temporada de los Hawks terminara de la manera más escandalosa posible. Disputando el sexto juego en Atlanta, los de la Gran Manzana le propinaron una derrota antológica de 140-89 , para ser los primeros clasificados a las Semifinales de la Conferencia Este.

El desastre fue visible desde el principio del juego que inició con 14 puntos de los Knicks sin respuesta alguna; el primer cuarto acabó con un estrepitoso 40-15 que dejaba la tarea hecha y tres cuartos de trámite, luego de 13 pérdidas de balón que pagaron caro los Hawks.

No fue suficiente para los visitantes que anotaron tres puntos más que en el primero, aumentaron la ventaja a 51 y OG Anunoby llegó a tener en solitario más puntos en su cuenta personal que Atlanta como equipo; las revoluciones solo bajaron con la disputa entre Mitchell Robinson y Dyson Daniels que provocó la expulsión de ambos. La primera mitad acabó con 47 de diferencia, la ventaja más amplia al medio tiempo de un partido de Playoffs y la segunda de cualquier juego en la historia de la NBA.

La quinteta de Mike Brown llegó a los cien puntos con ocho minutos por jugar en el tercer cuarto y manteniendo a sus titulares en cancha, rompieron la barrera de los 60 puntos de diferencia por un breve tiempo y con el partido definido empezaron a bajar el ritmo y las revoluciones, ganando el tercer periodo apenas 34-28.

Los suplentes se encargaron de gastar el tiempo en el último cuarto. Antes, Karl-Anthony Towns logró un triple-doble de 12 puntos (10 desde la línea de la caridad), 11 rebotes y 10 asistencias. Anunoby y Mikal Bridges fueron los máximos anotadores con 29 y 24 puntos respectivamente.

SV