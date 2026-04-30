Formula 1: 'La serie Terry Crews x Cadillac: Team Crews Control' se estrena en esta fecha

El automovilismo se reinventa en la pantalla con el estreno de "Crews Control", una serie premium de 18 episodios que llegará el próximo 5 de mayo y que busca acercar el mundo de las carreras a nuevas audiencias desde una perspectiva distinta. El proyecto está conducido por el actor y presentador Terry Crews, quien aporta su estilo energético y carismático a esta exploración del deporte motor.

La producción corre a cargo de Box to Box Films, el estudio responsable del éxito de Formula 1: Drive to Survive , y cuenta con el respaldo de TWG Motorsports, con presencia en competencias de alto nivel como la Formula 1, INDYCAR y NASCAR.

A lo largo de episodios breves, de entre ocho y diez minutos, la serie propone un recorrido dinámico por la cultura global del automovilismo, combinando humor, cercanía y una mirada curiosa que busca conectar tanto con fanáticos como con nuevos espectadores.

¿De qué trata la nueva serie de Terry Crews y Cadillac?

El eje central de la narrativa se enfoca en el equipo Cadillac Formula 1 Team, mostrando desde dentro la precisión tecnológica, la estrategia y la pasión que impulsan su incursión en la máxima categoría del automovilismo.

Más allá de la pista, Crews Control también se adentra en la política del paddock, la intensidad de las competencias y la devoción de los seguidores, explorando las razones detrás del creciente impacto de la Fórmula 1 en una nueva generación de aficionados, especialmente en EU.

Vista previa del control de tripulaciones:

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Desde las multitudes masivas de Melbourne hasta la energía de Miami, el espectáculo de Las Vegas y la Americana de Austin, Terry se convierte en la mejor guía estadounidense de por qué cada parada en el calendario de F1® se siente como su propio mundo.

La serie también abre el telón de la cartera más amplia de TWG Motorsports, desde Indianapolis 500® con Andretti Global hasta NASCAR con Spire Motorsports, conectando disciplinas y destacando lo que hace que cada una sea única bajo el techo de TWG Motorsports.

" TWG Motorsports se basó en la creencia singular de que el automovilismo tiene un poder inigualable en el deporte y la cultura, y sus mejores historias aún están esperando ser contadas. Crews Control da vida a eso: un viaje imperdible anclado por el equipo Cadillac de Fórmula 1 y que se extiende a través de muchas series en las que competimos, contadas a través de una de las voces más convincentes del entretenimiento ", dijo Dan

Towriss, CEO de TWG Motorsports

Arraigada en la historia personal de Terry de crecer con un padre que trabajó para General Motors, copropietarios del equipo Cadillac Fórmula 1® con TWG Motorsports, la serie combina el orgullo automotriz con una genuina exploración cultural.

"El automovilismo es el mundo más grande en el que la mayoría de los estadounidenses nunca han entrado, y estoy a punto de cambiar eso", dijo Crews. "Esta no es solo una serie; es un universo entero. El control de tripulaciones no se trata de tiempos por vuelta y clasificaciones.

Se trata de la cultura, la obsesión y las personas que la viven y la respiran. Estoy llevando a EU a un mundo que es más rápido, más ruidoso y más vivo de lo que jamás imaginaron ".

¿En dónde ver la nueva serie de la Formula 1?

Más allá de la serie emblemática de YouTube, el contenido promocional, los teasers y el material detrás de escena se extenderán a través de los canales oficiales de redes sociales de Cadillac Formula 1 Team y los de sus socios de la serie de carreras, creando un ecosistema multiplataforma creado para amplificar cada episodio e impulsar la participación de los fanáticos.

"Colaborar con Terry en Crews Control nos permitió construir una serie en torno a su irresistible curiosidad y su imponente presencia", dijo Paul Martin, CEO de Box to Box Films. "No se limita a observar las carreras, sino que se conecta profundamente con ingenieros, pilotos y aficionados, descubriendo las historias humanas en el corazón del equipo Cadillac de Fórmula 1 y TWG Motorsports.

El resultado es cinematográfico y preciso, basado en la emoción real, e inequívocamente Terry: divertido, serio e implacablemente curioso ".

Acerca deTWG Motorsports

TWG Motorsports es la entidad de automovilismo de TWG Global, que unifica una sólida cartera de carreras en los escenarios más grandes del mundo en Fórmula 1®, INDYCAR, Fórmula E, IMSA y NASCAR.

Con asociaciones estratégicas que incluyen a General Motors en el equipo Cadillac Formula 1® y la propiedad de Andretti Global, Wayne Taylor Racing y Spire Motorsports, TWG Motorsports combina una profunda experiencia técnica, una excelencia competitiva comprobada y una perspicacia empresarial líder en la industria.

Acerca de Box to Box

Box to Box es un estudio de contenido galardonado que se especializa en documentales de alta gama, series documentales y entretenimiento factual formateado. Es una fuerza mundial en la narración de historias sin guión premium, que lleva el medio a nuevas alturas y redefine las estructuras narrativas tradicionales, tanto en el mundo del deporte como más allá.

Box to Box está dirigido por nuestros fundadores ganadores del Oscar y el Emmy, James Gay-Rees y Paul Martin.

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