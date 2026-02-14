Luis Romo no estará en el juego más importante del torneo. El zaguero central de Chivas quedó oficialmente descartado para el Clásico Nacional para enfrentar al América en una nueva edición del duelo más esperado del futbol mexicano.

La ausencia del capitán Rojiblanco se confirmó al dar a conocer la lista de convocados para el juego de este sábado, situación que representa un golpe importante para el Guadalajara, no solo por lo que aporta en lo táctico dentro del terreno de juego, sino también por su liderazgo y experiencia en partidos de alta exigencia.

Durante los últimos días existía incertidumbre sobre su evolución, pero tras las valoraciones médicas se tomó la decisión de no arriesgarlo, priorizando su recuperación para los próximos compromisos del torneo, ya que estará fuera de actividad de cuatro a seis semanas.

Romo se había consolidado como una pieza clave en el esquema del equipo, siendo el equilibrio entre la defensa y el ataque, además de uno de los referentes en momentos determinantes.

El cuerpo técnico entiende la magnitud del encuentro, pero también la importancia de contar con el mediocampista al cien por ciento en la recta final de la competencia.

Ante este panorama, Diego Campillo será el encargado de ocupar su lugar en el once inicial. El joven defensor tendría la responsabilidad de aportar solidez, intensidad y orden en la zona medular, en un partido que suele definirse por detalles y concentración.

Castillo de regreso

Pese a tener la baja de Romo, el conjunto Rojiblanco tendrá como jugador elegible a José Castillo, quien aún estaba en duda para el Clásico debido a una lesión en el tobillo derecho; sin embargo, el futbolista logró recuperarse y sí estará listo para ver actividad ante América este sábado.

Jonathan Pérez tendrá que esperar

Además de la ausencia de Romo y que Castillo logró recuperarse para el juego de esta noche, una de las novedades en la convocatoria de Gabriel Milito es que el flamante refuerzo Rojiblanco, Jonathan Pérez, no fue convocado para el juego de este sábado.

AO

