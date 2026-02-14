El cierre de la Jornada 6 (J6) del Clausura 2026 presenta un partido especial, ya que enfrenta a los dos cuadros que están en la parte baja de la clasificación: Santos Laguna recibe a Mazatlán con la urgencia de sumar su primera victoria del torneo en la Liga MX y comenzar a revertir el arranque complicado. Conoce qué hora inicia el encuentro y dónde verlo EN VIVO.

Santos vs Mazatlán: Así llegan los equipos a la J6

El conjunto de Santos ocupa el lugar 17 de la clasificación con apenas un punto tras cinco jornadas; registra cuatro derrotas y un empate, con cinco goles a favor y 17 en contra, números que evidencian las dificultades que ha atravesado en lo que va del torneo.

Mazatlán no tiene un panorama diferente, pues se encuentra en el fondo, sin unidades. Los Cañoneros acumulan cinco derrotas consecutivas, con cuatro goles anotados y 12 recibidos. La falta de consistencia en ambas áreas ha sido determinante en su arranque.

El choque representa una oportunidad directa para abandonar el último lugar y recuperar confianza en un torneo que comienza a exigir resultados para ambos bandos.

Dónde ver EN VIVO el partido Santos vs Mazatlán de la J6 - Liga MX

Este domingo 15 de febrero, Santos recibirá a Mazatlán en el Estadio TSM de Torreón, Coahuila, por la J6 del Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse por plataformas digitales y televisión de paga.

Fecha y hora: Domingo 15 de febrero, 17:00 horas

Domingo 15 de febrero, 17:00 horas Estadio: TSM Corona, Torreón, Coahuila

TSM Corona, Torreón, Coahuila Transmisión: ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, ESPN 2

* Horarios del centro de México

** Sujeto a cambios de transmisión

---

