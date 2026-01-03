Los Seahawks han caminado sobre el alambre durante toda la temporada para mantenerse en la contienda por el primer lugar de la Conferencia Nacional. Han ganado 10 de sus últimos 11 duelos y sus tres derrotas han sido por un total de nueve puntos.

Nadie, sin embargo, puede decir que el camino de los 49ers rumbo a la Postemporada ha sido menos tortuoso. Sus dos mejores defensivos quedaron fuera por lesión a principios del calendario, el quarterback Brock Purdy se perdió media campaña y, sin embargo, ahí están: a un solo triunfo de jugar el resto de la postemporada en casa... incluido el Super Bowl.

Los 49ers (12-4) han aprendido a lo largo del calendario a no ver muy adelante hacia el futuro e ir partido a partido. Ese próximo encuentro está pautado para esta noche ante unos Seahawks (13-3) que ostentan el segundo mejor ataque y la segunda mejor defensiva de toda la Liga.

Es una ecuación envidiable la del entrenador en jefe Mike Macdonald, quien cuenta con un equipo que ha sido capaz de anotar al menos 30 puntos en ocho partidos este año y permitir 20 o menos en 11 compromisos.

Pero San Francisco ya los venció en la primera semana por 17-13, Purdy suma 14 touchdowns totales en sus últimos tres partidos y los 49ers tienen un aliciente adicional: las últimas dos veces que terminaron como primer lugar de la Conferencia culminaron su temporada con un viaje al Super Bowl.

CT