Chivas femenil presenta a sus refuerzos para el Clausura 2026

A escasos días de hacer su debut en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, el Club Deportivo Guadalajara presentó de manera oficial a las cuatro futbolistas que llegarán a reforzar zonas muy puntuales del equipo como la zona baja y el ataque.

En conferencia de prensa, Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil, fue la encargada de anunciar formalmente a las jugadoras Eva González, Jasmine Casarez, Mayra Pelayo y Cristina Ferral ante los medios de comunicación, destacando que no solo vienen a sumar dentro de la cancha, sino también fuera de ella.

"Presentarles oficialmente a las cuatro jugadoras que se integran a nuestro proyecto. Eva, Cris, Mayra y Jazz vienen a aportar, no solamente dentro de la cancha, sino fuera de ella también, son cuatro extraordinarias personas que no nada más vienen a sumar talento, vienen a aportar todo lo que se necesita para poder llegar al objetivo que estamos buscando".

"Ellas saben de la responsabilidad que significa portar este escudo, de portar estos colores, vienen con mucha ilusión, vienen con mucho compromiso, vienen a dar lo mejor de cada una de ellas, por supuesto, pensando en el trabajo colectivo, pero también en el crecimiento personal", manifestó la directora deportiva.

¿Qué dijeron los nuevos refuerzos de Chivas Femenil?

Algo en lo que coincidieron las cuatro futbolistas es que Chivas es una gran oportunidad para seguir creciendo y buscarán adaptarse lo más pronto posible al estilo de juego de Antonio Contreras.

"Estoy superemocionada de estar aquí, también supermotivada de dejar todo en la cancha. Como saben, he hablado mucho de tener un sentimiento muy bonito de llegar a la cancha y ser parte de Chivas, y de que la afición está conmigo," declaró Eva.

"Siento que voy a crecer muchísimo aquí, y es algo que quiero hacer. Estoy muy feliz de estar aquí, contenta y lista para dar mi cien, lista para adaptarme al estilo que me piden y muy contenta de cómo me recibió la afición", expresó Jasmine.

En el caso de Ferral, pese a ser multicampeona en la Liga MX Femenil, logró que alcanzó con Tigres, la defensa aseguró que aún mantiene la ilusión y esperanza de darle a Chivas un campeonato más.

"La verdad es que estoy muy ilusionada, muy contenta con esta misión de buscar un título para Chivas. Creo que Chivas es una plantilla muy amplia con excelentes jugadoras y muy buenas personas. Nosotras venimos con el compromiso de aportar lo mejor dentro y fuera de la cancha. Si bien he ganado varios títulos, sigo teniendo esa ilusión de pelear por un título aquí con Chivas y creo que con mi experiencia puedo aportar para conseguirlo", comentó Cristina.

Finalmente, Mayra Pelayo fue determinante al decir que, con los refuerzos que se contrataron más las jugadoras que ya están dentro del plantel, Chivas está para realizar un papel muy diferente en la competencia.

"Estoy agradecida porque Chivas me dio la oportunidad de llegar y portar estos colores, sabiendo que es un equipo con mucha historia, también sabiendo que le han invertido un montón al futbol femenil y se ha hecho notar. Con todos estos esfuerzos y las jugadoras que tenemos ahorita también vamos a hacer algo muy diferente esta temporada", agregó Mayra.

