Una vez más, a los Charros de Jalisco les pasó factura su talón de Aquiles: el pitcheo no estuvo a la altura. El inicialista Ronald Medrano tuvo una salida para el olvido y fue el responsable de siete carreras, cargando con la derrota, lo que le permitió a los Naranjeros de Hermosillo equilibrar la balanza en el segundo encuentro del primer Playoff de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico, disputado en el Estadio Fernando Valenzuela, con una contundente pizarra de 0-12.

La diferencia fue abrumadora y abismal. Jalisco simplemente no se encontró sobre el diamante de juego, fue exhibido tanto a la ofensiva como en la defensiva y terminó apaleado por un Hermosillo que se lució ante su gente para evitar que los visitantes duplicaran su ventaja en la serie.

Medrano sufrió y sólo pudo estar sobre la lomita a lo largo de una entrada y dos tercios en los que, además de las siete rayitas que toleró, también otorgó cuatro pasaportes y permitió cinco imparables. Fue víctima de un jonrón por parte de Isaac Paredes que llevó consigo un hombre a bordo, por lo que el manejador Benjamín Gil le pidió la pelota y en su lugar se subió Alemao Hernández.

La esperanza para recomponer el camino estaba puesta en el lanzador que más victorias consiguió para Jalisco en el rol regular. Sin embargo, Hernández aún no estaba listo para volver al montículo, tras algunos días fuera de la rotación abridora y tampoco pudo responder como se esperaba. Bajo su brazo, Naranjeros concretó un rally de ocho anotaciones en la segunda entrada, mismo que fue lapidario al imponer una diferencia de 0-11 que fue imposible de alcanzar para los Charros.

Mientras que, en el ataque tampoco hubo mucho para destacar. Los caporales apenas pudieron conectar cuatro hits en todo el compromiso, número que le valió a Omar Cruz, abridor de Hermosillo, llevarse la victoria, luego de haber trabajado por cinco innings completos en los que repartió cuatro chocolates y no concedió ni una sola base por bolas.

Finalmente, el bullpen albiazul pudo contener el vendaval sonorense y fue en el séptimo capítulo cuando Naranjeros logró llegar nuevamente a tierra prometida, después de que Edson García bateara un roletazo para ser dominado en primera, pero Luis Martínez falló al intentar ponchar a Gabriel Gutiérrez en segunda y eso permitió que Milan Tolentino timbrara a favor de los locales por doceava ocasión.

Con tiempo para sanar la herida y corregir los errores, los Charros de Jalisco recibirán el tercer juego de la serie en el Estadio Panamericano el domingo 4 de enero a las 17:00 horas.

CT