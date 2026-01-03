El 2026 no será un año cualquiera para el futbol. Este contará con uno de esos calendarios que se recuerdan con el paso del tiempo, cargado de finales, torneos históricos y, por supuesto, una Copa Mundial sin precedentes.

Entre selecciones, clubes y el crecimiento del futbol femenil, este nuevo año viene con fechas que ningún aficionado puede dejar pasar. Aquí te las contamos.

¿Cuáles son las fechas deportivas más importantes de 2026?

El primer golpe llega muy temprano. El 11 de enero se disputa la Final de la Supercopa de España, un trofeo que abre el año con los pesos pesados del futbol español. Más allá del título, suele ser una primera prueba de quien llega mejor parado al tramo decisivo de la temporada.

Una semana después, el 18 de enero, África se roba los reflectores con la Final de la Copa Africana de Naciones (CAN). Un torneo que siempre deja historias, talento emergente y partidos intensos, y que consagra al mejor seleccionado del continente en un ambiente único.

El 1 de febrero marca un punto de quiebre en la historia del futbol femenil. Ese día se jugará la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina, un nuevo torneo impulsado por la FIFA que enfrentará a las campeonas de distintas confederaciones.

Antes de que las selecciones tomen el control del calendario, entre abril y mayo, las grandes ligas europeas entran en su fase más caliente: Premier League, La Liga, Serie A y Bundesliga definen campeones, mientras se disputan también las finales de copas nacionales como la FA Cup, la Copa del Rey o la Coppa Italia.

El punto más alto del futbol de clubes llega el 30 de mayo, con la Final de la Champions League. La noche donde se define al rey de Europa y donde se escriben páginas que quedan para siempre en la historia del deporte.

Y después, el planeta cambia de foco. El 11 de junio arranca el Mundial 2026, el más grande de todos los tiempos, con formato ampliado de 48 selecciones y tres países como sede: Estados Unidos, México y Canadá. Desde ese día, el futbol se apodera de todo durante más de un mes.

Finalmente, el 19 de julio, llega la fecha que paraliza al globo, la Final de la Copa del Mundo. Noventa minutos que deciden quién entra en la historia del deporte y quién se queda a un paso.

Así es como los primeros siete meses del año abrazaran a los fanáticos del futbol, con eventos y partidos que prometen levantar de su asiento a más de uno.

ESPECIAL / Imagen generada con IA para ilustrar el calendario del futbol este 2026

