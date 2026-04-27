Chivas y Tigres volverán a encontrarse en liguilla después de tres años

La fase final del fútbol mexicano vuelve a poner frente a frente a Chivas y Tigres, que se reencontrarán en una serie de eliminación directa tras tres años sin coincidir en esta instancia. Más que un simple cruce, este duelo representa un nuevo episodio de una rivalidad que se ha forjado con enfrentamientos intensos, remontadas inolvidables y finales que dejaron huella .

Con otro capítulo a punto de escribirse, el historial entre ambos toma protagonismo. No solo está en juego el pase a la siguiente ronda, sino también el equilibrio de una balanza cargada de tensión, polémica y momentos decisivos a lo largo del tiempo.

El origen de esta historia en liguilla se remonta a 2007. Chivas, entonces campeón defensor, dominó la serie desde el inicio. Tras ganar 3-1 en la Ida en el Estadio Universitario, confirmó su superioridad en la vuelta en el Estadio Jalisco, cerrando con un contundente 6-3 global.

El cruce de 2011 también fue favorable para Guadalajara, que se impuso con marcador global de 4-2. Con mayor claridad ofensiva y aprovechando los momentos clave, figuras como Marco Fabián y Omar Arellano marcaron diferencia en la serie.

En el Clausura 2017 se vivió uno de los capítulos más intensos. Chivas tomó ventaja desde el inicio, pero Tigres respondió para empatar la serie y mantener la incertidumbre. En el duelo definitivo en Guadalajara, el conjunto rojiblanco mostró solidez y contundencia para cerrar el global 4-3 y coronarse campeón en medio de polémica arbitral, un ingrediente que encendió aún más la rivalidad. Ese título significó el número 12 para el club y consolidó el proyecto liderado por Matías Almeyda.

El antecedente más cercano es la final del Clausura 2023, una serie digna de recordar. El partido de Ida, disputado en Monterrey, terminó sin anotaciones en un duelo muy táctico. En la vuelta, en el Estadio AKRON, Guadalajara se adelantó 2-0 en la primera mitad y parecía encaminarse al título. Sin embargo, Tigres reaccionó en el complemento, igualó el global y forzó el tiempo extra. Ya en el alargue, los felinos fueron más efectivos y sellaron el 3-2 definitivo, protagonizando una remontada que quedó entre las más dramáticas de esta rivalidad.

El historial favorece a Guadalajara, que ha salido victorioso en tres de los cuatro enfrentamientos de liguilla (2007, 2011 y 2017) , mostrando dominio en los primeros capítulos de esta rivalidad. No obstante, Tigres ha recortado distancia en años recientes, quedándose con el duelo más reciente en 2023, precisamente en una final y con una remontada que reforzó su peso competitivo.

SV