La actividad futbolística de este martes 28 de abril de 2026 ofrece una agenda internacional con encuentros en Europa, Concacaf, Sudamérica y otras competiciones que mantienen movimiento durante todo el día. Desde semifinales continentales hasta ligas internacionales, el día presenta múltiples opciones para ver en vivo.

La programación reúne partidos destacados en distintos horarios y plataformas, con duelos vitales en competencias a nivel clubes y selecciones. Para que no te los pierdas, consulta el calendario completo para seguir los partidos de hoy.

Partidos HOY martes 28 de abril de 2026 - Champions League EN VIVO

PSG vs Bayern Munich | 13:00 | HBO MAX, TNT, TNT Sports |

Partidos HOY martes 28 de abril de 2026 - CONCACAF Champions Cup EN VIVO

Nashville SC vs Tigres UANL | 18:30 | FOX One, FOX+ |

Partidos HOY martes 28 de abril de 2026 - Copa Libertadores EN VIVO

Lanús vs LDU Quito | 16:00 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Club Libertad vs Independiente del Valle | 16:00 | Disney+ Premium |

UCV vs Rosario Central | 18:00 | Disney+ Premium |

Cruzeiro vs Boca Juniors | 18:30 | Disney+ Premium, Pluto TV, ESPN 2 |

Deportes Tolima vs Coquimbo Unido | 20:00 | Disney+ Premium |

Sporting Cristal vs Junior | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY martes 28 de abril de 2026 - Copa Sudamericana EN VIVO

Botafogo vs Independiente Petrolero | 16:00 | Disney+ Premium |

Barracas Central vs Audax Italiano | 18:00 | Disney+ Premium |

O'Higgins vs Boston River | 20:00 | Disney+ Premium |

Partidos HOY martes 28 de abril de 2026 - Saudi Pro League EN VIVO

Al Hilal vs Damac FC | 12:00 | FOX, FOX One |

Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.

* Sujeto a cambios de transmisión

** Horario del tiempo del centro de México

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