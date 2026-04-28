La actividad futbolística de este martes 28 de abril de 2026 ofrece una agenda internacional con encuentros en Europa, Concacaf, Sudamérica y otras competiciones que mantienen movimiento durante todo el día. Desde semifinales continentales hasta ligas internacionales, el día presenta múltiples opciones para ver en vivo.La programación reúne partidos destacados en distintos horarios y plataformas, con duelos vitales en competencias a nivel clubes y selecciones. Para que no te los pierdas, consulta el calendario completo para seguir los partidos de hoy.Mantente al tanto de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día consultando EL INFORMADOR. Aquí encontrarás cobertura en tiempo real y un seguimiento puntual de cada encuentro. A lo largo de la jornada, te ofreceremos actualizaciones con lo más relevante de los torneos que seguimos en México, incluyendo reacciones, estadísticas y el contexto necesario para comprender a fondo el desarrollo de las competencias.* Sujeto a cambios de transmisión ** Horario del tiempo del centro de México---*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF