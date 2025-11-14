Chivas lamenta el fallecimiento de Xabier Azkargorta

El Club Deportivo Guadalajara expresó su profundo pesar tras el fallecimiento de Xabier Azkargorta, quien fuera director técnico de Chivas durante el Torneo Apertura 2005.

Mediante una publicación en redes sociales, Chivas lamentó la partida de Azkargorta y envió sus más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento tan difícil.

"El Club Deportivo Guadalajara lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Xabier Azkargorta, quien fuera director técnico de nuestro equipo en 2005.

Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos en estos momentos difíciles", se pudo leer en la cuenta del Guadalajara.

El legado del vasco trasciende fronteras, ya que fue fundamental para la Selección de Bolivia al lograr su histórica clasificación al Mundial de 1994, y también dirigió a selecciones como la de Chile, así como a clubes en España, Japón y al Guadalajara en México.

Con el Rebaño, Xabier llegó en un momento sumamente hostil, tras la destitución de Benjamín Galindo. Por lo que, el español tuvo que lidiar con la poca aceptación de la afición rojiblanca. Finalmente, Azkargorta no pudo llevar al Guadalajara a los resultados esperados y, por el contrario, tuvo una efectividad del 37.5% en 14 partidos dirigidos en los que reportó tres victorias, seis empates y cinco descalabros.

Chivas se une al duelo mundial por la partida de un técnico con una huella imborrable en la historia del futbol.

X / @Chivas

La carrera de Xabier Azkargorta en España, Bolivia y Japón

Azkargorta comenzó su carrera en su país, donde dirigió al Nàstic (1982-1983). Posteriormente, llegó al Espanyol y también tuvo un paso en el Sevilla (1987-1989) y el Tenerife (1989-1991). Su trabajo trascendió las fronteras españolas, llevando su visión futbolística a diversos continentes.

Uno de sus mayores logros se dio con la Selección de Bolivia, a la que clasificó al Mundial de Estados Unidos 1994, el único al que el combinado sudamericano ha asistido. También estuvo al mando de la Selección de Chile y dirigió al Yokohama Marinos de Japón entre 1997 y 1998.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF