Fecha FIFA devastadora: Tena queda fuera del Mundial y el "Piojo" se aferra a un milagro

La Fecha FIFA de noviembre dejó sentimientos encontrados para los directores técnicos mexicanos que estaban peleando por conseguir un boleto para el Mundial 2026 en las clasificatorias de Concacaf. Mientras Luis Fernando Tena vio desvanecerse por completo su sueño mundialista, Miguel "Piojo" Herrera deberá aferrarse a un milagro en la última jornada que no depende de sí mismo para mantenerse con vida.

Tena y Guatemala: el fin de un sueño que parecía posible

Luis Fernando Tena llegó a Guatemala con una misión tan compleja como inspiradora, ya que debía de clasificar a los chapines al primer Mundial con 48 equipos, una oportunidad histórica para las selecciones medianas y pequeñas de la confederación.

Aunque el proceso del mexicano fue altamente valorado en términos de funcionamiento, estructura y competitividad, la reciente derrota frente a Panamá enterró cualquier posibilidad matemática de avanzar a la Copa del Mundo. Ubicados en el grupo A, Guatemala quedó con 5 puntos, detrás de Surinam y Panamá, que ostentan 9 unidades cada uno, las cuales serán imposibles de alcanzar con una jornada por disputarse.

La caída no solo significó un revés deportivo, también fue el golpe que terminó con la ilusión que Tena había conseguido generar en la afición guatemalteca. Su gestión creó un equipo más ordenado tácticamente y permitió que el país se ilusionara con pelear de tú a tú contra las selecciones del área, teniendo en cuenta que no estarían en la disputa Estados Unidos, Canadá ni México.

Ahora, la continuidad del entrenador mexicano es una incógnita. Aunque Tena ha expresado su deseo de seguir al frente del proyecto y considera que el proceso ha dejado bases importantes para el futuro, la última palabra la tendrá la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, cuyos directivos evaluarán si dar un nuevo impulso al proceso o iniciar un ciclo distinto tras quedar fuera del Mundial.

"Piojo" Herrera y Costa Rica: vivir o morir en la última jornada

Mientras Tena ya quedó fuera de la competencia, Miguel "Piojo" Herrera todavía respira, pero con poco oxígeno. Costa Rica llegará a la última jornada de la Clasificatoria de Concacaf en una situación límite, debe ganar y esperar un milagro para seguir con vida rumbo al 2026.

El escenario no es nada sencillo. Los ticos están obligados a derrotar a Honduras, un rival complicado, con aspiraciones propias y que lidera el grupo C con ocho puntos. Pero incluso si lo logran, no todo depende de ellos. Necesitan que Nicaragua, último lugar del sector con apenas cuatro unidades, derrote a Haití, equipo que no solo está vivo en la competencia, sino que también pelea por el primer lugar.

Costa Rica, una selección acostumbrada a estar en la élite regional, atraviesa una etapa de irregularidad en la que los resultados no terminan de acompañar la propuesta del técnico mexicano. La presión ha escalado rápidamente, tanto en la prensa como en la afición, y la continuidad de Herrera estaría directamente ligada al milagro que necesitan en la última fecha. De no concretarse, su proceso podría concluir mucho antes de lo que imaginaba.

Próximos compromisos para los estrategas mexicanos

Martes 18 de noviembre

Guatemala vs Surinam | 19:00 horas

Costa Rica vs Honduras | 19:00 horas

