Armando González sigue firme en su camino hacia la historia con el Guadalajara. La ‘Hormiga’ atraviesa un momento goleador que ilusiona a toda la afición rojiblanca , ya que está muy cerca de conseguir algo inédito en la institución: el primer bicampeonato de goleo en la historia del club.

Lejos de bajar el ritmo, González no solo ha sostenido el nivel que lo llevó a la cima en el torneo anterior, sino que lo ha elevado. Su capacidad para aparecer en momentos determinantes, sumada a su constancia jornada tras jornada, lo mantiene como líder de anotaciones y perfila una hazaña que podría marcar época.

En el Apertura 2025, la ‘Hormiga’ firmó una campaña sobresaliente al proclamarse campeón de goleo con 12 tantos , compartiendo el reconocimiento con Paulinho y João Pedro. Hoy, lejos de conformarse, el delantero rojiblanco ha mantenido su olfato intacto y ya suma nuevamente 12 anotaciones en el torneo actual.

A lo largo de su historia, Chivas ha contado con siete campeones de goleo, pero ninguno ha logrado repetir la distinción en torneos consecutivos. Esto dimensiona lo que está en juego para González: una marca única que podría perdurar por décadas, especialmente considerando que figuras históricas como Omar Bravo y Salvador Reyes tampoco pudieron alcanzarla.

En la era de torneos cortos, los antecedentes tampoco han favorecido esta posibilidad . Casos como los de Alan Pulido y Javier Hernández terminaron con su salida del club tras conseguir el campeonato de goleo, mientras que Omar Bravo, luego de coronarse en el Clausura 2007, no logró mantenerse en la pelea por el liderato en el torneo siguiente.

Un lugar en la historia rojiblanca

Los campeones de goleo de Chivas reflejan distintas épocas del club y dimensionan la relevancia del logro que persigue González.

El primer rojiblanco en conquistar el título de goleo fue Adalberto López, en la temporada 1953-1954, con 21 goles, aunque compartió el reconocimiento con Juan Carlos Carrera y José María Palleiro.

Posteriormente, Crescencio Gutiérrez brilló en la campaña 1956-1957 al anotar 19 tantos, convirtiéndose en el primer jugador del club en ganar el título de goleo en solitario, además de lograr el campeonato de liga en ese mismo torneo.

En 1961-1962, Salvador Reyes se sumó a la lista con 21 goles. Su legado es enorme, siendo una de las figuras más importantes del histórico “Campeonísimo”. Pasaron más de cuatro décadas para que Chivas volviera a tener un campeón goleador, hasta que, en el Clausura 2007, Omar Bravo consiguió 11 anotaciones, devolviendo este honor al club.

En el Bicentenario 2010, Javier Hernández, conocido mundialmente como “Chicharito”, también alcanzó el título, compartiéndolo con Hérculez Gómez y Johan Fano. Finalmente, en el Apertura 2019, Alan Pulido se proclamó campeón de goleo con 12 tantos, empatado con Mauro Quiroga.

Una marca inédita en juego

Con este contexto, lo que está en juego para la ‘Hormiga’ González no es solo un reconocimiento individual , sino la posibilidad de escribir su nombre en la historia del Guadalajara con un logro sin precedentes.

Si logra mantener su ritmo goleador, no solo confirmará su estatus como referente ofensivo del equipo, sino que también romperá una barrera que ni las máximas leyendas del club pudieron superar, consolidándose como una figura histórica en la institución rojiblanca.

SV