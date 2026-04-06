Tras recibir con éxito el Torneo Clasificatorio rumbo al Mundial 2026 al cumplir con todos los estándares solicitados por la FIFA para poder albergar una competencia de esta índole, las labores en la cancha del Estadio Guadalajara no se detienen y ahora darán un nuevo paso en el proceso de mejora y adecuación de cara a la justa veraniega .

Todo está casi listo para que la Perla Tapatía reciba los cuatro partidos que le corresponden de la Copa Mundial 2026. La etapa final del terreno de juego del inmueble de Zapopan, que ya cuenta con el sello de FIFA Quality PRO, se realizará con la sustitución del pasto de invierno por el de verano, misma que comenzó de inmediato una vez finalizado el encuentro entre Chivas y Pumas el pasado domingo.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido este lunes por el Club Deportivo Guadalajara, dicho trabajo se extenderá a lo largo de once días , tiempo suficiente para que no interfiera con la realización del próximo compromiso de los rojiblancos en condición de locales, el cual será contra Puebla el sábado 18 de abril.

Cabe destacar que el siguiente partido del Rebaño se llevará a cabo en el Estadio Universitario el 11 de abril, día en el que visitarán a Tigres para disputar el duelo correspondiente a la jornada 14 del Clausura 2026.

Concluidas las labores de adecuación en el Estadio Guadalajara, el inmueble quedará listo para abrir sus puertas a la fiesta y la pasión del evento más importante del futbol.

SV