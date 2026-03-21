El que se perfila como el portero titular de la Selección Mexicana dio un paso firme para consolidarse dentro del Mundial 2026. Raúl “Tala” Rangel fue la pieza fundamental para que las Chivas concretaran una victoria que se tornó muy complicada frente a Rayados, tras atajarle el penal a Dkuja que significaba el empate para los locales.

Previo a intentar salvar el triunfo rojiblanco, se pudo observar a “Tala” sosteniendo una plática intensa con el director técnico Gabriel Milito , quien aseguró que solo se encargó de brindarle el respaldo necesario para que el arquero se sintiera confiado en detener esa pena máxima, destacando que Rangel respondió en el momento más crítico y comportándose a la altura para un equipo tan importante como Chivas.

“Tala defiende un arco muy grande, el de Chivas. También defiende un arco muy grande como el de México. En el momento que más lo necesitábamos para conseguir un triunfo que, lo merecíamos, pero como este es futbol, a veces la justicia no cuenta, él debía aparecer. Simplemente fue darle la confianza para que vaya decidido y con toda la fe del mundo que iba a atajar el penal y a darnos el triunfo.”

“Él estaba convencido porque me lo dijo y eso, para un equipo tan importante como nosotros, es fundamental tener un arquero que, como en el caso de hoy, salve el partido y los tres puntos. Hubiese sido muy doloroso haber terminado el partido 3-3 cuando ya lo teníamos completamente dominado, pero el futbol no deja de sorprenderte y es muy dinámico y hay que jugar hasta el final”, dijo el argentino.

Aunque se consiguió consumar la victoria, Milito reconoció que el resultado se opacó, luego de permitirle a Rayados reaccionar en un partido que el Rebaño tenía completamente controlado. Por lo que, toda esta situación quedó como enseñanza para los rojiblancos de que no deben de sentirse confiados con el triunfo hasta que el árbitro pite el final.

“Fueron 85 minutos muy buenos. El equipo jugó un partido muy bien. Se termina opacando semejante actuación con el final porque del 85 al 95, con esta situación de los goles recibidos, con un penal en contra, creo que nos deja una gran enseñanza de cara al futuro, de que los partidos empiezan y terminan cuando el árbitro pita. Hubiésemos preferido terminar como creo que hubiésemos merecido, con el marcador 3-0 , incluso con algún gol más, porque tuvimos muchas situaciones muy claras para para marcar goles”, indicó el estratega.

SV