El atleta mexicano Erick Portillo ganó la medalla de oro en salto de altura durante el prestigioso torneo Golden Spike de Ostrava, en Chequia, tras superar la varilla de los 2.27 metros en su último intento.

Con la presión al máximo en el Estadio Mestský, el chihuahuense ejecutó un salto impecable de 2.27 metros. Esta marca no solo le aseguró el primer lugar en el Gold Tour de Ostrava, sino que representa su segunda medalla de oro en el circuito internacional de 2026, consolidándolo en la élite del atletismo mundial rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El salto de 2.27 metros que coronó a Erick Portillo en Ostrava

Impulsado por el aliento constante de los aficionados en el Estadio Mestský en Chequia, Erick Portillo vivió uno de esos momentos que marcan una carrera. Con la concentración reflejada en su rostro y una ligera sonrisa, el mexicano se encaminó hacia su último intento, consciente de que tenía en sus piernas la oportunidad de consagrarse.

Fue entonces cuando ejecutó un salto impecable, superando la varilla colocada en 2.27 metros y desatando la ovación del público. Esa marca no solo selló una actuación sobresaliente, sino que lo catapultó a lo más alto del podio en el prestigioso Gold Tour de Ostrava, consolidando su nombre entre los grandes protagonistas del salto de altura a nivel internacional.

¡Oro para México ���� ��!



Erick Portillo ���� gana el Gold Tour ��️ de Ostrava ���� con este salto de 2.27m



Dos victorias en las dos primeras fechas del Gold Tour ����pic.twitter.com/ZBYThFRCVF https://t.co/I9Cr7nB34v — Fan México ���� rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) June 16, 2026

El chihuahuense, quien al ver la pantalla confirmó su triunfo, llevó las manos a la cabeza, visiblemente sorprendido por lo que acababa de lograr. Con este resultado, no solo firmó un momento memorable, sino que también extendió su gran racha en 2026, año en el que ya acumula dos medallas de oro en las primeras paradas del circuito internacional.

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

El triunfo de Portillo, quien forma parte de una prometedora generación de jóvenes atletas que aspira a llegar en óptimas condiciones a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, no pasó desapercibido. El logro fue reconocido de inmediato por Rommel Pacheco, titular de la Conade, quien a través de sus redes sociales celebró la destacada actuación del mexicano.

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