Este viernes 2 de enero, el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, reveló que el defensa mexicano Alan Mozo dejará a las Chivas para convertirse en nuevo refuerzo del Pachuca para el Torneo Clausura 2026 que está por arrancar.

A través de redes sociales, Merlo adelantó la llegada del lateral mexicano a los Tuzos.

"Mozo llega a Hidalgo mediante préstamo por un año y con opción de compra desde Chivas. De esta manera, se presentará en Pachuca lo más pronto posible para ponerse a punto y disputar el Clausura 2026 de la Liga MX", informó Merlo.

Los números de Alan Mozo

En caso de confirmarse, ester será el tercer equipo de la Liga MX en el que juegue Alan Mozo, tras sus pasos por Pumas y Chivas. Con los universitarios jugó 181 partidos, anotó un gol y aportó 25 asistencias.

Como parte del Rebaño, entre el Apertura 2022 y el Apertura 2025 jugó 118 juegos, anotó cuatro goles y dio nueve asistencias.

A pesar de haber jugado finales de Liga MX y de la Copa de Campeones de Concacaf, Mozo aún no presume títulos en su palmarés. En su nueva aventura por Pachuca, de concretarse su salida de Chivas, buscará su primer campeonato y además, un lugar dentro de la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

Chivas afrontará el Clausura 2026 con movimientos puntuales en su plantel, al registrar como altas a Brian Gutiérrez y Alan Sepúlveda, refuerzos con los que el club busca apuntalar su funcionamiento de cara a la nueva competencia. En contraste, el equipo tapatío presenta bajas relevantes, entre ellas Raúl Martínez, Javier "Chicharito" Hernández, Cade Cowell y posiblemente la de Alan Mozo, salidas que marcan el cierre de un ciclo para varios futbolistas y obligan al cuerpo técnico a reajustar su esquema para el inicio del campeonato.

Altas y bajas de Chivas para el Clausura 2026

Altas: Brian Gutiérrez y Alan Sepúlveda

Brian Gutiérrez y Alan Sepúlveda Bajas: Raúl Martínez, Javier Hernández, Cade Cowell y Alan Mozo

