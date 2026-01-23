Chivas buscará histórico récord que no consigue desde el 2010

Chivas ha empezado imponiendo poderío en este recién comenzado Torneo Clausura 2026 de la Liga MX . Todo indica que el conjunto de Guadalajara no tuvo suerte en las tres jornadas anteriores, sino que demostró su profesionalismo, el cual lo ha posicionado como el conjunto base de la Selección Nacional.

Ahora, el equipo liderado por Gabriel Milito se ubica en el primer lugar de la tabla general, acumulando nueve puntos; se posiciona por encima del bicampeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca (2) y sobre los Rayados de Monterrey (3) .

Chivas busca otro récord

Gracias a este destacado arranque para el Rebaño Sagrado, los aficionados tienen la esperanza de que la escuadra de Verde Valle logre avanzar hasta la Fase Final del certamen deportivo, y que no se estanque en los primeros encuentros de la Liguilla.

Actualmente, como si las buenas noticias no fueran suficientes para Chivas, este nuevo torneo es la oportunidad perfecta para igualar –o superar– las ocho victorias consecutivas desde la Jornada 1 en el Bicentenario 2010 , bajo la batuta de José Luis Real; el equipo se encuentra a cinco victorias de esta marca.

Aquella escuadra obtuvo los siguientes resultados a su favor:

Toluca (3-1)

Tigres (1-3)

Estudiantes (3-2)

Querétaro (0-2)

Atlante (2-0)

Pachuca (0-1)

Puebla (3-2)

San Luis (2-0)

El reto para Chivas... y Milito

Alcanzar esta meta es posible para el corazón de los aficionados y del propio equipo; sin embargo, a partir de la Jornada 6 el Rebaño Sagrado podría estar en aprietos y esta marca podría quedar en el olvido: América (J6), Cruz Azul (J7) y Toluca (J8) , como prueba final.

Para alcanzar esa meta –e incluso después rebasarla–, Milito y sus pupilos solo necesitan ganar los próximos duelos, aunque el nivel de exigencia para lograrla cada vez se pondrá más serio.

