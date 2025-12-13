Chivas, un sueño que une a la familia de Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez ya vive sus primeros días como jugador de Chivas y no ocultó la emoción que le genera vestir la camiseta rojiblanca. El mediocampista aseguró que su llegada al Guadalajara representa un momento muy especial, tanto en lo profesional como en lo personal, al tratarse de un nuevo reto y del cumplimiento de un sueño que comparte con su familia.

El mediocampista se dijo muy feliz por integrarse al Rebaño Sagrado y comenzar esta nueva etapa en Guadalajara. "La verdad muy feliz de estar aquí en Guadalajara con Chivas. Creo que es una bonita etapa para mí y un nuevo reto", expresó en sus primeras declaraciones como jugador rojiblanco.

El futbolista reconoció que el interés del club tuvo un impacto especial debido a la relación que su familia siempre ha tenido con Chivas. "Toda mi familia es Chivas. Decirle a mi papá que había interés del club y que existía la posibilidad de llegar acá fue algo increíble. Mi familia lo tomó muy bonito", compartió.

Esa cercanía con el Guadalajara se forjó desde la infancia, cuando cada fin de semana el futbol Rojiblanco reunía a la familia frente al televisor, además que cada visita del equipo a Chicago era una oportunidad imperdible para apoyar desde la tribuna. "Cuando jugaban íbamos a la sala a verlos con mi hermano y con mi papá y siempre que tuve la oportunidad estuve ahí echándole porras a las Chivas", reconoció.

Con raíces en San Juan de los Lagos, Jalisco, el futbolista también subrayó la emoción que se vive en su familia por verlo ahora defender los colores rojiblancos. "Fue una emoción muy bonita, un momento especial con toda mi familia. Me esperan acá con los brazos abiertos", compartió.

Las características de juego de Brian Gutiérrez

En el aspecto futbolístico, Brian Gutiérrez se describió como un mediocampista con características ofensivas, enfocado en generar juego y aportar en el último tercio del campo.

"Yo creo que soy más ofensivo, con buena llegada a la portería, tratando de generar oportunidades para mis compañeros, hacer goles, asistencias, armar el juego y filtrar balones para los delanteros", explicó.

Finalmente, Brian Gutiérrez dejó claros sus objetivos para esta nueva etapa con el Guadalajara en la Liga MX, enfocándose en el trabajo diario y el crecimiento personal. "Llego a trabajar, a aprender, con la mente abierta. Sé que tengo mucho por aprender y también mucho que aportar al equipo, tratando siempre de tomar buenas decisiones dentro del campo", concluyó.

