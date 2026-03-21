Armando González continúa marcando una época con el Guadalajara. Con el gol anotado en el partido contra Monterrey, la Hormiga alcanzó un nuevo logro, luego de superar el récord de goles de Javier “Chicharito” Hernández en un año futbolístico con Chivas al llegar a 22 anotaciones.

En la temporada 2009-2010, Hernández vivió sus mejores momentos como delantero rojiblanco y sumó un total de 21 dianas, imponiendo una marca importante para un atacante del Rebaño. Ahora, González está por encima de su propio ídolo.

Con 22 goles en su cuenta, la “Hormiga” no solo rebasa una cantidad que parecía difícil de igualar, sino que reafirma su impacto en el ataque del Rebaño. Su capacidad para definir en momentos clave ha sido determinante en la campaña, convirtiéndose en el referente ofensivo del equipo y en una de las figuras más destacadas del futbol mexicano actual.

Por cuarto partido consecutivo, González se hizo presente en el marcador para poner en ventaja a Chivas frente a Monterrey. Ese tanto, además de consolidar su nombre en la institución rojiblanca, le permitió colocarse en la cima de la tabla de goleo individual, junto a Joao Pedro, ambos con 10 anotaciones en el torneo.

Lejos de conformarse, González mantiene la mira puesta en seguir ampliando su registro y en conseguir un nuevo objetivo personal: el bicampeonato de goleo, algo que no ha conseguido ningún otro delantero rojiblanco. Su consistencia frente al arco y su ambición competitiva lo mantienen en la pelea, posicionándose como el nuevo estandarte ofensivo de Chivas.