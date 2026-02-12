El Guadalajara recibió un golpe inesperado en plena racha positiva. Luis Romo quedó descartado por varias semanas luego de confirmarse que sufrió un desgarro de segundo grado en la parte posterior del muslo derecho, lesión que lo marginará de compromisos clave en el torneo.

Desde el momento en que salió con molestias, el técnico Gabriel Milito dejó entrever su preocupación por la gravedad del problema muscular.

¿Cuánto tiempo estará alejado de las canchas?

Los estudios médicos terminaron por confirmar el diagnóstico y establecieron un periodo de recuperación estimado en seis semanas, sujeto a la respuesta que tenga el jugador al tratamiento y la rehabilitación.

Partidos que se perdería Romo

La baja del mediocampista representa un contratiempo importante para el Rebaño, especialmente por el calendario que se avecina. Romo no podrá estar en el Clásico Nacional ante América y tampoco frente a Cruz Azul, Toluca, Atlas, León y Santos. En el mejor de los escenarios, podría reaparecer hasta la jornada 12, cuando Chivas visite a Monterrey.

Ante esta ausencia, todo apunta a que Diego Campillo asumirá un rol protagónico en la zona baja, desempeñándose como líbero y encargado de darle orden y salida al equipo. La responsabilidad será mayor en un momento en el que Guadalajara busca mantener el impulso.

Chivas llega al duelo ante América con la posibilidad de sumar su sexta victoria consecutiva. Sin embargo, al interior del club evitan asumir la etiqueta de favorito en el Clásico de México, conscientes de la presión que implica un partido de esta magnitud y ahora con la sensible ausencia de uno de sus hombres de confianza.

