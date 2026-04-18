'Canelo' Álvarez ya tiene rival en la mira para septiembre, revela Eddy Reynoso

Eddy Reynoso estuvo presente en un reciente entrenamiento del boxeador mexicano, Jaime Munguía, donde reveló detalles sobre la próxima pelea de su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez.

Hoy en día, el pugilista tapatío se encuentra en rehabilitación de una cirugía en el codo , y apenas comenzó a soltar golpes de nuevo. Sin embargo, ya existe un posible contrincante para el pleito que se realizará, como de costumbre, en septiembre.

¿Contra quién va a pelear el Canelo Álvarez?

Reynoso señaló para 'Fino Boxing' que será en el mes patrio cuando Álvarez vuelva al cuadrilátero, amén del contrato que posee con el jeque Turki Al-Alshikh.

Al entrenador le preguntaron sobre la posibilidad de que Christian Mbilli sea el siguiente contrincante de “Canelo” , a lo que respondió:

“Es lo que se viene perfilando, vamos a ver si se dan las cosas, nosotros vamos a estar listos. ‘Canelo’ ya está entrenando, ya está trabajando, físicamente se encuentra bien, tuvo su cirugía en el codo”.

Mbilli es el actual campeón super medio del CMB y tiene el visto bueno del organismo para pelear por defender su título en septiembre, y ahí es donde encajaría el perfil de Saúl Álvarez.

SV