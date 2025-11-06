Conoce a Katia Itzel García, árbitra mexicana nominada a mejor silbante del mundo

La mexicana Katia Itzel García continúa escribiendo su nombre en la historia del arbitraje internacional. La silbante fue incluida entre las veinte nominadas al Premio a la Mejor Árbitra de Futbol 2025, reconocimiento que entrega la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Futbol (IFFHS) a las mujeres que destacan por su profesionalismo, liderazgo y excelencia dentro del terreno de juego.

No es la primera vez que la originaria de la Ciudad de México aparece en este selecto grupo. En 2024, la IFFHS la posicionó como la sexta mejor árbitra del planeta, solo detrás de figuras consagradas como Rebecca Welch (Inglaterra), Stéphanie Frappart (Francia), Tess Olofsson (Suecia), Tori Penso (Estados Unidos) y Bouchra Karbouibi (Marruecos).

Desde que obtuvo su Gafete FIFA en 2019, Katia Itzel ha mantenido una carrera ascendente que la ha llevado a pitar en los escenarios más exigentes del futbol internacional. Su talento la ha hecho parte de torneos de la Concacaf, Mundiales juveniles, la Liga MX varonil y femenil, y eventos de talla mundial como la Copa Mundial Femenina Australia-Nueva Zelanda 2023.

El año pasado, Itzel García marcó un hito al formar parte de la tripleta arbitral mexicana junto a Karen Díaz y Sandra Ramírez, que participó en los Juegos Olímpicos de París 2024, consolidando el papel de las mujeres mexicanas en el arbitraje internacional.

Con esta nueva nominación, Katia Itzel García reafirma su lugar entre la élite mundial del arbitraje femenino. La clasificación final de la IFFHS aún no se publica, pero la mexicana ya figura, una vez más, entre las veinte mujeres que están marcando el rumbo del arbitraje global.

MF