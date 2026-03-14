Tras su destacada actuación ante Santos Laguna, el goleador del Guadalajara, Armando González, atraviesa un gran momento futbolístico. Ante ello, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, destacó el trabajo que ha realizado su delantero para alcanzar este nivel e incluso aseguró que lo ve con condiciones para dar el salto al fútbol europeo.

“Siento que va evolucionando, es muy joven y no se conforma con lo que va realizando. Para un futbolista es importante la humildad y que el ego no lo domine. Se le menciona mucho y la gente está contenta con él, pero ahí hay que tener calma y nunca levantar un centímetro del suelo. ‘La Hormiga’ lo tiene claro: viene de una familia de futbolistas y nosotros intentamos inculcarle eso.

“Tiene una mentalidad de querer ir siempre por más y de mantener la humildad para mejorar los aspectos que todavía debe trabajar. Me gusta su evolución dentro del juego, ese progreso que ha tenido. Que pueda participar del juego y hacerlo bien es importante. Si puede ir a Europa, por supuesto, pero quiero que se quede (entre risas); espero que no tenga prisa por irse, porque yo no la tengo”, reveló.

De igual forma, el estratega enfatizó que, tras seguir marcando goles y mantenerse en un gran momento, espera que el delantero pueda ser considerado por Javier Aguirre de cara a la lista final rumbo a la Copa del Mundo y así vivir esa experiencia.

“‘La Hormiga’ sigue marcando goles, que es lo que el equipo necesita. Está en un muy buen momento y lo viene demostrando desde el torneo pasado. Después, ojalá que pueda vivir la experiencia de jugar un Mundial, pero de eso no puedo opinar; ahí no me corresponde dar mi opinión. Estoy contento con lo que nos aporta a nosotros: goles. Además, en este último tiempo ha mejorado en el juego de espaldas, que era un aspecto que podía trabajar más, y nos da continuidad en los ataques”, agregó.

Finalmente, Milito señaló que analizará la posibilidad de darle minutos al guardameta Óscar Whalley, luego de reconocer que ve con grandes posibilidades que Raúl Rangel sea convocado al Mundial.

“Es una situación que iremos viendo con el transcurso del tiempo y de los partidos. Tenemos dos muy buenos arqueros. ‘Tala’ es el arquero que inicia y, con esa muy posible convocatoria, tengo la seguridad de que Óscar Whalley está preparado para reemplazarlo. La decisión a mediano plazo se irá analizando a medida que transcurra el campeonato”, concluyó.

SV