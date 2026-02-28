El técnico de Chivas, Gabriel Milito, asumió la responsabilidad tras la derrota y fue claro en su autocrítica, al enfatizar que sus peores actuaciones al frente del equipo han sido ante Toluca, tanto en el Apertura 2025 como en el Clausura 2026. El estratega argentino marcó distancia respecto a la caída frente a Cruz Azul, al considerar que aquella tuvo un contexto y desarrollo distintos .

“Había mucha ilusión por el arranque y la dinámica del equipo. La derrota anterior, contra Cruz Azul, fue diferente en contexto y desempeño. La derrota de hoy no tiene nada que ver con aquella. Nuestros dos peores partidos han sido contra Toluca, el torneo pasado y este. Cuando se repiten partidos similares ante el mismo equipo, eso indica que el rival es mejor”, señaló Milito.

En el entorno rojiblanco también surgieron versiones sobre un supuesto interés del Feyenoord, de los Países Bajos, por Armando “Hormiga” González. Ante ello, Milito fue tajante y aseguró que tanto el jugador como el club están plenamente enfocados en el presente con Chivas.

“Con relación a Armando, necesitamos que esté centrado y focalizado únicamente en Chivas. Él también tiene esa mentalidad”, afirmó el técnico tras la caída ante Toluca.

Otra preocupación para el Rebaño fue la salida de Luis Romo , quien recién había regresado a la titularidad luego de la lesión sufrida ante Mazatlán Fútbol Club en la Jornada 5. Milito explicó que se trata de una nueva molestia muscular.

“Luis sintió una molestia en el isquiotibial, pero no en el mismo lugar de la lesión anterior; fue más arriba y más atrás. Será necesario realizar estudios para determinar la gravedad. Comentó que no es exactamente donde fue la primera lesión, así que habrá que ver su evolución. Deseamos que tenga una pronta recuperación”, detalló.

Finalmente, el estratega explicó la filosofía que guía a su equipo, incluso en escenarios adversos. Con el marcador 2-0 en contra, decidió apostar por un planteamiento más ofensivo, aun con el riesgo de recibir más goles.

“Cuando vas perdiendo dos a cero, tienes que arriesgar, poner jugadores más ofensivos para intentar descontar e igualar el marcador. Perder por dos o por tres goles es casi lo mismo. Lo peor sería defender el dos a cero; esa no es mi mentalidad ni la de mis jugadores. Por eso modificamos en el segundo tiempo las características del equipo, pero ya fue demasiado tarde”, concluyó Milito.

