En arranque del Trophy Tour, Gobernación destaca ambiente de paz en México previo al Mundial

Rosa Icela Rodríguez afirmó que el país vive un clima de paz y está listo para recibir a más de 5.5 millones de aficionados

Por: Freddy Ramírez

La secretaria de Gobernación aseguró, durante el inicio del Trophy Tour en Guadalajara, que México vive un clima de paz. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO.

En el marco del inicio del Trophy Tour de la Copa del Mundo en México, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, asistió al evento realizado en el Estadio AKRON, donde el trofeo hizo escala en Guadalajara.

Desde ese escenario, la funcionaria emitió un mensaje en el que destacó que México vive un ambiente de paz y tranquilidad, condiciones que permitirán disfrutar del fútbol y celebrar la próxima justa mundialista.

“Ser anfitriones por tercera vez es recordarle al planeta que aquí sabemos celebrar la vida a través del juego. Aquí, desde esta tribuna, podemos afirmar que México está en paz; hay tranquilidad para disfrutar el fútbol. Agradecer a la FIFA, a los organizadores y al gobierno de Jalisco la confianza, la coordinación con el Gobierno de México, así como la relación que mantenemos para hacer de este evento internacional una gloriosa experiencia. El Mundial es una celebración donde la humanidad entera es capaz de hermanarse en una misma emoción”, señaló.

La funcionaria también subrayó que México está preparado para recibir a más de 5.5 millones de aficionados, lo que reafirma al país como un escenario histórico del fútbol mundial. Agradeció la coordinación entre autoridades federales y estatales, así como la confianza de la FIFA para la organización del evento.

“Las mexicanas y los mexicanos estamos muy emocionados, listos para recibir por lo menos a 5.5 millones de visitantes, principalmente aquí en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Monterrey, quienes serán tratados con la hospitalidad y calidez que nos caracteriza. ¿Verdad que vamos a recibir muy bien a los visitantes del Mundial? ¡Eso! México no es solo una sede, es un escenario histórico del fútbol mundial”, concluyó.

