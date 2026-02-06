Las Chivas consolidaron su paso perfecto en el torneo tras imponerse 2-1 a Mazatlán en un encuentro marcado por el claro dominio del Rebaño Sagrado, que suma ya cinco victorias consecutivas, se mantiene invicto y lidera la clasificación con 15 puntos.

Desde el silbatazo inicial, el cuadro dirigido por Gabriel Milito controló la posesión y el ritmo del juego.

El primer gol llegó al minuto 14, cuando Efraín Álvarez ejecutó un tiro libre que tras pegar en la barrera tomó una dirección inatajable para el arquero Rodríguez, poniendo el 1-0 a favor de Chivas.

Minutos después, un penal señalado para Chivas tras revisión de VAR por una falta sobre Daniel Aguirre al minuto 28, Armando González marcó el 2-0 con un potente disparo al ángulo superior, sellando la ventaja para los visitantes.

En la parte complementaria, Mazatlán logró acortar distancias con un auténtico golazo de tiro libre de Bárcenas, cuyo disparo colocado dejó sin posibilidad de reacción al guardameta Rangel.

Con este resultado, Chivas se mantendrá una semana más como líder del Clausura 2026, con la mirada puesta ya en su próximo compromiso, cuando enfrente a las Águilas del América en una nueva edición del Clásico Nacional.

En breve más información