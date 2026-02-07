Los Charros de Jalisco están listos para una batalla más contra los Tomateros de Culiacán, equipo que cuenta con una ofensiva poderosa que logró eliminar a República Dominicana, el vigente campeón y el más ganador de la Serie del Caribe.

Sin embargo, eso no le asusta a Benjamin Gil, quien aseguró que Culiacán no es tan amenazante como parece. Además, destacó que sus lanzadores conocen muy bien a los bateadores del conjunto culichi y que, afortunadamente, los Charros cuentan con una profundidad en su roster que los convierte en una escuadra poderosa que puede pensar en conseguir su primer título caribeño.

“A mí no me incomoda para nada enfrentar a Tomateros. Me da gusto que haya un equipo para la final, no me interesa quien sea, ni un poquito. Muchos hablan sobre la ofensiva de Tomateros, pero Dominicana recibió 35 carreras en los ultimos 3 partidos, no estoy demeritando a Panamá, pero ellos les anotaron 15 carreras. No estoy hablando mal de Dominicana, ni tampoco de Tomateros, lo que estoy diciendo es que nosotros no hemos recibido eso”.

“Los Tomateros van a enfrentar a un picheo que los conoce muy bien, que les ha ganado, y que esta en un muy buen momento. Charros es un equipo con profundidad, el MVP de la liga, que es Leo Heras, está batiendo como octavo y tenemos al campeón de bateo en la banca, esperando un turno, este es un tremendo equipo. Y no por los resultados en las ultimas dos semanas, o en el ultimo mes, sé que tengo al mejor equipo. Después de que ganemos mañana confirmaremos que somos el mejor equipo en el Caribe”, comentó Gil.

Añadió que, desde que llegó con el equipo jalisciense, este se convirtió en el mejor de todo el circuito, y que contra Tomateros esperarán confirmar su poderío, ya que cuenta con plena confianza en todo su plantel, desde jugadores hasta los coaches.

“Desde el día que llegué a Jalisco, tenemos el mejor récord y dos campeonatos. A nosotros nos encantan los séptimos juegos, para eso nacimos. Para juegos importantes y para demostrar lo que somos. Y hablo con mucha confianza porque sé lo que tengo. Sé lo que tengo en los 28 jugadores y coaches que tengo. Es un tremendo conjunto, desde la primera persona hasta los bad boys y trainers. Es un tremendo equipo que tiene muy claro cuál es la meta”, finalizó el manejador.

