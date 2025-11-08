Chivas nos dio un baño en la primera parte: Torrent

El director técnico de Monterrey, Domènec Torrent, reconoció que su equipo fue ampliamente superado por Chivas en Guadalajara, al calificar la derrota como un auténtico “baño” durante la primera mitad del encuentro.

"Jugamos muy mal. Me dejó una sensación de preocupación porque este equipo no es lo que vimos en esos primeros 45 minutos. Reaccionamos bien en la segunda parte y estuvimos cerca de empatar, pero debemos volver diferentes. En la primera parte estábamos muy lejos; Alvarado y Efraín venían entre líneas a recibir el balón y nadie saltaba a presionarlos. Fue un baño de Chivas en la primera parte, un baño real", señaló el estratega.

Torrent reconoció que su equipo no estuvo a la altura del partido y admitió que el rendimiento en el primer tiempo fue muy inferior a lo esperado.

“No, simplemente no hemos jugado bien. Han sido muy superiores durante unos cuarenta, o diría treinta y cinco minutos. Los primeros diez estuvimos bien, pero después pudieron habernos hecho más goles. Esa es la realidad. Y lo mismo que digo aquí, se lo digo a ellos; se lo dije en el descanso. Digo lo que siento”, agregó.

Finalmente, el técnico español destacó el trabajo de Gabriel Milito al frente del Guadalajara y su propuesta de juego.

“Chivas ha jugado muy bien. Conozco al entrenador que tienen y no tenía dudas, incluso cuando los resultados no eran buenos. En cuanto al juego, cuando había dudas, yo no tenía ninguna sobre él, porque hace mucho tiempo que lo conozco y, además, lo sigo como entrenador”, concluyó.

SV