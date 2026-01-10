El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, explicó los motivos detrás de las salidas de Alan Pulido, Erick Gutiérrez y otros elementos del plantel, al señalar que no todos los futbolistas se adaptan a un rol secundario dentro del equipo y que la sinceridad es clave para mantener una dinámica saludable en el grupo.

“Entiendo perfectamente que todos los jugadores quieren jugar. Para evitar ciertas situaciones, muchas veces es mejor ser sincero con el futbolista y decirle desde el inicio si va a arrancar desde atrás o si tendrá poca participación. Para no afectar la dinámica del día a día, en esos casos es mejor que salgan a jugar. Hay jugadores que no toleran la suplencia, porque es muy difícil mantenerse positivo cuando no se juega”, explicó el estratega.

Milito añadió que la decisión de permitir la salida de algunos jugadores respondió a la necesidad de contar con un grupo equilibrado y comprometido.

“Cuando tienes una plantilla muy amplia, hay futbolistas que ni siquiera entran en las convocatorias. Uno o dos partidos pueden no ser un problema, pero cuando esa situación se vuelve constante, termina afectando la dinámica del grupo. Yo prefiero tener jugadores que se sientan útiles, priorizando la calidad sobre la cantidad, de acuerdo con lo que queremos conseguir”, afirmó.

Finalmente, el técnico argentino destacó la importancia de la transparencia en la relación con los futbolistas y aseguró sentirse conforme con el plantel que se conformó.

“Cuando uno es sincero y transparente, el jugador puede no estar de acuerdo, porque siempre quiere jugar, y más en un club tan grande como Chivas. Pero quedarse para no participar no es bueno ni para el equipo ni para el futbolista. El jugador necesita salir y competir. Hemos sido claros desde el primer momento y estoy muy contento con el plantel que hemos armado”, concluyó.

SV