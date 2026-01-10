En medio de los rumores que colocan a Hirving “Chucky” Lozano en el radar de diversos clubes del futbol mexicano, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de incorporar al atacante , al asegurar que su equipo se encuentra completo en esas posiciones.

“En esas zonas estamos cubiertos y no tenemos intenciones de reforzarnos. Reconocemos la jerarquía del jugador, pero no lo necesitamos. El plantel que hemos conformado tiene una buena mezcla entre futbolistas de experiencia y jóvenes”, señaló el estratega.

Milito destacó que el proyecto deportivo del equipo está enfocado en el desarrollo y crecimiento de los jugadores jóvenes, quienes poco a poco deberán adquirir experiencia y minutos para consolidarse dentro del primer equipo.

“El grupo tiene muy claro qué es lo que debe hacer para acercarse al triunfo. Yo confío mucho en los chicos jóvenes; quizá les falte experiencia, pero les sobra energía. A esa energía le sumamos calidad y talento, que lo tienen, y ahí encontramos buenas opciones”, explicó.

Asimismo, el técnico subrayó la importancia de brindar oportunidades y continuidad a los futbolistas emergentes como parte fundamental del proceso de formación.

“Mi responsabilidad es ayudarlos a crecer, darles minutos y que sientan que están aquí para participar, que pueden hacerlo bien e incluso marcar la diferencia. Esa es la idea para este inicio de campeonato y para lo que resta de la temporada”, concluyó.

