En medio de los rumores que colocan a Hirving “Chucky” Lozano en el radar de diversos clubes del futbol mexicano, el director técnico de Chivas, Gabriel Milito, fue contundente al descartar cualquier posibilidad de incorporar al atacante, al asegurar que su equipo se encuentra completo en esas posiciones.“En esas zonas estamos cubiertos y no tenemos intenciones de reforzarnos. Reconocemos la jerarquía del jugador, pero no lo necesitamos. El plantel que hemos conformado tiene una buena mezcla entre futbolistas de experiencia y jóvenes”, señaló el estratega.Milito destacó que el proyecto deportivo del equipo está enfocado en el desarrollo y crecimiento de los jugadores jóvenes, quienes poco a poco deberán adquirir experiencia y minutos para consolidarse dentro del primer equipo.“El grupo tiene muy claro qué es lo que debe hacer para acercarse al triunfo. Yo confío mucho en los chicos jóvenes; quizá les falte experiencia, pero les sobra energía. A esa energía le sumamos calidad y talento, que lo tienen, y ahí encontramos buenas opciones”, explicó.Asimismo, el técnico subrayó la importancia de brindar oportunidades y continuidad a los futbolistas emergentes como parte fundamental del proceso de formación.“Mi responsabilidad es ayudarlos a crecer, darles minutos y que sientan que están aquí para participar, que pueden hacerlo bien e incluso marcar la diferencia. Esa es la idea para este inicio de campeonato y para lo que resta de la temporada”, concluyó.SV