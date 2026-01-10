Luego de que el futbolista mexicano Hirving “Chucky” Lozano quedara fuera del plantel del San Diego FC, su nombre ha comenzado a sonar como posible refuerzo de distintos equipos del futbol mexicano. Ante este escenario, el director técnico de Pachuca, Esteban Solari, se refirió al atacante, llenándolo de elogios, aunque dejó claro que su enfoque está en el plantel actual, esto durante la conferencia de prensa tras el partido ante Chivas correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026.

“Todos sabemos quién es y qué clase de jugador es. Sin embargo, personalmente estoy enfocado en el equipo que tengo. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer y aspectos por mejorar, pero confío plenamente en los jugadores del plantel. Sin duda, debemos corregir cosas y prepararnos rápidamente para el partido que viene, que para nosotros es muy importante”, señaló el estratega.

Por otro lado, Solari también expresó su inconformidad con el arbitraje, al asegurar que hubo acciones polémicas que no fueron sancionadas correctamente , entre ellas un saque de banda de Chivas que, a su consideración, se ejecutó cuando el balón aún estaba dentro del terreno de juego.

“Hubo una jugada que quizá no se percibe desde fuera: la pelota no sale de la cancha, el jugador de Chivas la toma con la mano y saca rápidamente un lateral, pese a que el balón seguía dentro. Ni el cuarto árbitro ni el asistente marcaron nada y, de ahí, se genera una jugada de gol que termina atajando Moreno. Por eso fue mi reclamo”, explicó.

Finalmente, el técnico argentino extendió su molestia hacia el cuerpo arbitral por el tiempo agregado, al considerar que no se compensaron correctamente las demoras durante el encuentro.

“También reclamé porque se tardaron cerca de tres minutos en realizar un cambio y, aun así, solo se agregaron cinco minutos. En el primer tiempo se dieron cuatro; en el segundo, hubo seis ventanas de cambios y, aun así, no se reflejó en el tiempo añadido. Son situaciones que quizá no hubieran modificado el resultado, pero dentro del campo generan molestia. Fuera de eso, no tuve ningún otro inconveniente con el arbitraje”, concluyó.

SV